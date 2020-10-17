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№ 114 от 16 октября 2020

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Главу Выборгского района Ленобласти задержали по делу о хищении свыше 700 миллионов рублей

Общество346

346
 

Главу Выборгского района Ленинградской области Геннадия Орлова задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом сообщается на сайте регионального управления СК. 

По версии следствия, Орлов вместе с экс-председателем комитета финансов местной администрации Александром Болучевским подделали документы о ремонтных работах в Выборге и перевели более 700 миллионов рублей на счета подконтрольных юрлиц. Деньги они распределили и «распорядились ими по своему усмотрению, нарушив охраняемые законом интересы общества и государства».

Болучевского задержали в сентябре. Он признался, что 350 миллионов рублей отдал своей знакомой за устройство на работу вице-мэром Москвы, а остальное — обналичил. Сейчас Болучевский находится под арестом.

Теги:
ленинградская область, задержание, мошенничество, em

У юноши, убившего учителя в пригороде Парижа, был статус беженца

Общество1 726

1 726
 

18-летний юноша, убивший учителя истории и географии под Парижем, имел статус беженца. Об этом заявил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар. 

Прокурор отметил, что юноша получил разрешение на проживание во Франции в марте, оно действовало до 2030 года. Он жил в городе Эвре в Нормандии. Посольство России в Париже уточнило РИА Новости, что нападавший официально проживал во Франции последние 12 лет, он переехал туда вместе с семьей. 

Прокурор отметил, что молодой человек никогда не находился в поле зрения спецслужб. Юноша был известен правоохранителям случаями применения насилия на собраниях и порчей госимущества, однако на момент совершения проступков он был несовершеннолетним.

Накануне 18-летний юноша в 27 километрах от Парижа напал на школьного преподавателя и отрезал ему голову. Фотографию с места преступления он выложил в твиттер, добавив к ней подписи с угрозами в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона и других «неверных». Полицейские впоследствии застрелили юношу.

Прокурор отметил, что молодой человек родился в Москве в 2002 году и имел чеченские корни, его звали Абдулак А. Из-за произошедшего задержаны девять человек, в том числе родители, дед и 17-летний брат предполагаемого преступника, а также некоторые друзья семьи. У них прошли обыски.

Французский президент назвал случившееся терактом и покушением на ценности республики». Из-за убийства учителя сегодня в Ницце несколько сотен человек вышли на акцию протеста, сообщает BFMTV. На завтра акции против расизма запланированы во многих французских городах, в том числе в Париже. 

Теги:
убийство, франция, em
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