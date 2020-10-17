У юноши, убившего учителя в пригороде Парижа, был статус беженца

18-летний юноша, убивший учителя истории и географии под Парижем, имел статус беженца. Об этом заявил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.

Прокурор отметил, что юноша получил разрешение на проживание во Франции в марте, оно действовало до 2030 года. Он жил в городе Эвре в Нормандии. Посольство России в Париже уточнило РИА Новости, что нападавший официально проживал во Франции последние 12 лет, он переехал туда вместе с семьей.

Прокурор отметил, что молодой человек никогда не находился в поле зрения спецслужб. Юноша был известен правоохранителям случаями применения насилия на собраниях и порчей госимущества, однако на момент совершения проступков он был несовершеннолетним.

Накануне 18-летний юноша в 27 километрах от Парижа напал на школьного преподавателя и отрезал ему голову. Фотографию с места преступления он выложил в твиттер, добавив к ней подписи с угрозами в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона и других «неверных». Полицейские впоследствии застрелили юношу.

Прокурор отметил, что молодой человек родился в Москве в 2002 году и имел чеченские корни, его звали Абдулак А. Из-за произошедшего задержаны девять человек, в том числе родители, дед и 17-летний брат предполагаемого преступника, а также некоторые друзья семьи. У них прошли обыски.

Французский президент назвал случившееся терактом и покушением на ценности республики». Из-за убийства учителя сегодня в Ницце несколько сотен человек вышли на акцию протеста, сообщает BFMTV. На завтра акции против расизма запланированы во многих французских городах, в том числе в Париже.