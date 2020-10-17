«Рождество зависит от нашего поведения». Меркель обратилась к немцам из-за второй волны пандемии

Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась с согражданам с просьбой оставаться дома, чтобы предотвратить стремительное распространение коронавируса в стране. Ее слова цитирует Spiegel.

«Откажитесь от любой поездки, которая на самом деле не является обязательной, от любого праздника, если он не требует вашего присутствия. […] Сравнительно спокойное лето закончилось, теперь нам предстоят трудные месяцы. Как мы встретим зиму, как пройдет Рождество, решится в ближайшие дни и недели», — заявила она.

Меркель добавила, что отказ от контактов с друзьями и родственниками, а также использование защитных средств поможет не перегружать систему здравоохранения и избежать более жестких ограничений, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны.

Несколько дней назад в Германии на фоне стремительного роста числа заболевших власти усилили коронавирусные ограничения, а в некоторых городах ввели комендантский час. На карантин ушел даже президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер: у сотрудника его охраны выявили COVID-19.

По данным Института Роберта Коха, сегодня в Германии зарегистрировали 7830 новых случаев заражения COVID-19. Это максимальный показатель с начала распространения пандемии в стране.