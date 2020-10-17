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Хроника необъявленной волны. Как Москва и регионы России переживают новый пик COVID-19

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№ 114 от 16 октября 2020

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«Рождество зависит от нашего поведения». Меркель обратилась к немцам из-за второй волны пандемии

Общество18

18
 

Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась с согражданам с просьбой оставаться дома, чтобы предотвратить стремительное распространение коронавируса в стране. Ее слова цитирует Spiegel. 

«Откажитесь от любой поездки, которая на самом деле не является обязательной, от любого праздника, если он не требует вашего присутствия. […] Сравнительно спокойное лето закончилось, теперь нам предстоят трудные месяцы. Как мы встретим зиму, как пройдет Рождество, решится в ближайшие дни и недели», — заявила она. 

Меркель добавила, что отказ от контактов с друзьями и родственниками, а также использование защитных средств поможет не перегружать систему здравоохранения и избежать более жестких ограничений, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны. 

Несколько дней назад в Германии на фоне стремительного роста числа заболевших власти усилили коронавирусные ограничения, а в некоторых городах ввели комендантский час. На карантин ушел даже президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер: у сотрудника его охраны выявили COVID-19. 

По данным Института Роберта Коха, сегодня в Германии зарегистрировали 7830 новых случаев заражения COVID-19. Это максимальный показатель с начала распространения пандемии в стране.

Теги:
sn, пандемия, меркель, германия

Комитет Госдумы одобрил поправку о запрете публиковать особые мнения судей Конституционного суда

Общество768

768
 

Комитет Госдумы по законодательству одобрил поправку, запрещающую судьям Конституционного суда публиковать свое особое мнение на сайте или других ресурсах. На проект закона, размещенный на портале Госдумы, обратила внимание «Медиазона».

«Судья Конституционного Суда Российской Федерации не вправе обнародовать особое мнение или мнение в какой-либо форме или публично на него ссылаться», — говорится в тексте документа. Без дальнейшей публикации судьи КС излагать свое особое мнению могут.

Документ сейчас рассматривается во втором чтении. На сайте нижней палаты российского парламента опубликована таблица, в которой указано, кто именно предложил соответствующие изменения в законе о Конституционном суде. Оказалось, что с подобной инициативой выступили сенатор Андрей Клишас и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Закон в середине сентября на рассмотрение в Госдуму внес президент: это было нужно для того, чтобы привести уже существующие нормы в соответствие с обновленным текстом Конституции. Изначально запрета на публикацию особого мнения судей Конституционного суда там не было.

Ранее в случае несогласия с решением Конституционного суда судьи имели право представить свою точку зрения на тот или иной вопрос. Так, например, год назад судья Константин Арановский, комментируя одно из решений суда, раскритиковал в своем особом мнении российскую систему образования, а в феврале 2019 года высказался против закона об ограничении доли иностранного капитала в российских СМИ.

Теги:
sn, судьи, мнения, конституционный суд
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