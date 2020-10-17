Комитет Госдумы одобрил поправку о запрете публиковать особые мнения судей Конституционного суда

Комитет Госдумы по законодательству одобрил поправку, запрещающую судьям Конституционного суда публиковать свое особое мнение на сайте или других ресурсах. На проект закона, размещенный на портале Госдумы, обратила внимание «Медиазона».

«Судья Конституционного Суда Российской Федерации не вправе обнародовать особое мнение или мнение в какой-либо форме или публично на него ссылаться», — говорится в тексте документа. Без дальнейшей публикации судьи КС излагать свое особое мнению могут.

Документ сейчас рассматривается во втором чтении. На сайте нижней палаты российского парламента опубликована таблица, в которой указано, кто именно предложил соответствующие изменения в законе о Конституционном суде. Оказалось, что с подобной инициативой выступили сенатор Андрей Клишас и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Закон в середине сентября на рассмотрение в Госдуму внес президент: это было нужно для того, чтобы привести уже существующие нормы в соответствие с обновленным текстом Конституции. Изначально запрета на публикацию особого мнения судей Конституционного суда там не было.

Ранее в случае несогласия с решением Конституционного суда судьи имели право представить свою точку зрения на тот или иной вопрос. Так, например, год назад судья Константин Арановский, комментируя одно из решений суда, раскритиковал в своем особом мнении российскую систему образования, а в феврале 2019 года высказался против закона об ограничении доли иностранного капитала в российских СМИ.