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Хроника необъявленной волны. Как Москва и регионы России переживают новый пик COVID-19

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№ 114 от 16 октября 2020

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Жительница Саратова выбросила из окна двух дочерей

Общество36

36
 

В Саратове женщина выбросила из окна квартиры двух своих дочерей. Об этом сообщается на сайте СК по региону. 

Квартира находится на четвертом этаже. В прокуратуре региона рассказали РИА Новости, что детей у дома увидел прохожий в 14:00 (13:00 мск) и сообщил об этом в экстренные службы.

Девочек, одной из которых пять лет, другой — восемь, госпитализировали. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Женщина ранила себя, она тоже в больнице, где ее охраняет полиция. Против нее возбудили дело о покушении на убийство двух несовершеннолетних (ч. 3 ст. 30, п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК). 

Теги:
уголовное дело, дети, саратов, em

Власти США казнят женщину впервые за последние 60 лет

Общество1 307

1 307
 

В США казнят Лизу Монтгомери из Канзаса, осужденную за убийство беременной женщины Бобби Джо Стиннетт и похищение ее ребенка. Об этом сообщается на сайте Минюста страны.

В 2004 году Монтгомери поехала к Стиннетт, чтобы якобы купить у нее щенка. Монтгомери распорола ей живот и похитила ребенка. Впоследствии она во всем созналась. В 2007 году присяжные в штате Миссури рекомендовали суду вынести Монтгомери смертный приговор, что он и сделал. 

Как пишет Associated Press, защита указывала, что Монтгомери болела псевдоциезом, при котором женщина ошибочно считает, что она беременна. 

Казнь женщины назначена на 8 декабря этого года в тюрьме США Терре-Хот штата Индиана. Ей введут смертельную инъекцию. 

Монтгомери станет первой женщиной, казненной федеральными властями США более чем за 60 лет и девятой казненной после отмены моратория на смертную казнь в июле. До этого за 56 лет федеральные власти США казнили трех заключенных. 

Теги:
женщины, смертная казнь, сша, em
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