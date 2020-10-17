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№ 114 от 16 октября 2020

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Федеральные власти США казнят первую женщину за более чем 60 лет

Общество3

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В США казнят Лизу Монтгомери из Канзаса, осужденную за убийство беременной женщины Бобби Джо Стиннетт и похищение ее ребенка. Об этом сообщается на сайте Минюста страны.

В 2004 году Монтгомери поехала к Стиннетт, чтобы якобы купить у нее щенка. Монтгомери распорола ей живот и похитила ребенка. Впоследствии она во всем созналась. В 2007 году присяжные в штате Миссури рекомендовали суду вынести Монтгомери смертный приговор, что он и сделал. 

Казнь женщины назначена на 8 декабря этого года в тюрьме США Терре-Хот штата Индиана. Ей введут смертельную инъекцию. 

Как пишет Associated Press, Монтгомери станет первой женщиной, казненной федеральными властями США более чем за 60 лет и девятой казненной после отмены моратория на смертную казнь в июле. До этого за 56 лет федеральные власти США казнили трех заключенных. 

Теги:
женщины, смертная казнь, сша, em

В Минске начались задержания на студенческом марше

Общество633

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В Минске силовики начали задерживать участников студенческого марша, передает корреспондент «Новой газеты».

По его оценке, задержаны примерно восемь-десять человек. Помимо участников акции, силовики задержали корреспондента агентства, фотокорреспондента Tut.by и БелаПАН Вадима Замировского, журналистку Onliner Дарью Спевак и корреспондента Tut.by и БелаПАН Всеволода Зарубина.

Студенческая акция. Фото: Алексей Мальцев — для «Новой»

Акция началась примерно в 13:00, около 100-150 человек собрались у МГЛУ и пошли в направлении улицы Козлова. Там некоторые участники марша встали на колени на проезжей части.

Сегодня в Минске также проходит женский марш. По оценке корреспондента «Новой газеты», в нем участвуют около тысячи человек. Они дошли от станции метро «Восток» до Парка Челюскинцев и продолжают движение к центру города. На этой акции задержаний к настоящему моменту не было.

Напомним, протесты в Беларуси начались 9 августа, после голосования на президентских выборах. ЦИК страны утверждает, что на них Александр Лукашенко набрал свыше 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — якобы примерно 10%.

Силовики часто жестко разгоняют акции и задерживают протестующих. Многие члены Координационного совета и другие оппозиционные политики или находятся под арестом в Беларуси, или их заставили уехать из страны. Среди последних — Тихановская, ее вывезли в Литву.

обновлено

13:50 Корреспондента РИА Новости отпустили после проверки документов. 

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Теги:
задержания, беларусь, минск, em
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