Алиев сообщил о взятии под контроль города Физули 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии под контроль расположенного в Нагорном Карабахе города Физули и семи сел, находящихся неподалеку. Об этом он написал в своем твиттере.

Среди населенных пунктов, занятых, по словам Алиева, силами азербайджанской армии — Гочахмедли, Чимен, Джуварлы, Пирахмедли, Мусабейли, Ишыглы и Дедели. Армения не подтверждала передачу сел под контроль противника.

Ранее Баку обвинил Ереван в обстреле города Гянджа. Как сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана, ночью в результате ракетных ударов погибли не менее 13 жителей города, более 50 были ранены. «Был нанесен значительный ущерб многочисленным объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам», — уточнили в Генпрокуратуре страны. Армения, впрочем, свою причастность к обстрелам отрицает.

В свою очередь Нагорный Карабах заявляет об обстрелах Степанакерта и Шуши. «На рассвете вражеские силы, в очередной раз нарушив гуманитарное перемирие, возобновили ракетно-артиллерийские удары по мирным населенным пунктам. Подразделения Армии обороны НКР прибегли к адекватным действиям»», — сообщило Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван сообщают о сотнях погибших и раненых, а также обвиняют друг друга в использовании наемных боевиков. Во время переговоров в Москве 10 октября Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня, однако спустя час после вступления режима в силу обвинили друг друга в его нарушении.