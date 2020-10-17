В Минске начались задержания на студенческом марше

В Минске силовики начали задерживать участников студенческого марша, передает корреспондент «Новой газеты».

Помимо участников акции, силовики задержали корреспондента агентства, фотокорреспондента Tut.by и БелаПАН Вадима Замировского, журналистку Onliner Дарью Спевак и корреспондента Tut.by и БелаПАН Всеволода Зарубина.

Студенческая акция. Фото: Алексей Мальцев — для «Новой»

Акция началась примерно в 13:00, около 100-150 человек собрались у МГЛУ и пошли в направлении улицы Козлова. Там некоторые участники марша встали на колени на проезжей части.

Сегодня в Минске также проходит женский марш. По оценке корреспондента «Новой газеты», в нем участвуют около тысячи человек. Они дошли от станции метро «Восток» до Парка Челюскинцев и продолжают движение к центру города. На этой акции задержаний к настоящему моменту не было.

Напомним, протесты в Беларуси начались 9 августа, после голосования на президентских выборах. ЦИК страны утверждает, что на них Александр Лукашенко набрал свыше 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — якобы примерно 10%.

Силовики часто жестко разгоняют акции и задерживают протестующих. Многие члены Координационного совета и другие оппозиционные политики или находятся под арестом в Беларуси, или их заставили уехать из страны. Среди последних — Тихановская, ее вывезли в Литву.