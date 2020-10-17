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№ 114 от 16 октября 2020Читать номер
В Минске начались задержания на студенческом марше
«Новая газета»редакция
В Минске силовики начали задерживать участников студенческого марша, передает корреспондент «Новой газеты».
Помимо участников акции, силовики задержали корреспондента агентства, фотокорреспондента Tut.by и БелаПАН Вадима Замировского, журналистку Onliner Дарью Спевак и корреспондента Tut.by и БелаПАН Всеволода Зарубина.
Акция началась примерно в 13:00, около 100-150 человек собрались у МГЛУ и пошли в направлении улицы Козлова. Там некоторые участники марша встали на колени на проезжей части.
Сегодня в Минске также проходит женский марш. По оценке корреспондента «Новой газеты», в нем участвуют около тысячи человек. Они дошли от станции метро «Восток» до Парка Челюскинцев и продолжают движение к центру города. На этой акции задержаний к настоящему моменту не было.
Напомним, протесты в Беларуси начались 9 августа, после голосования на президентских выборах. ЦИК страны утверждает, что на них Александр Лукашенко набрал свыше 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — якобы примерно 10%.
Силовики часто жестко разгоняют акции и задерживают протестующих. Многие члены Координационного совета и другие оппозиционные политики или находятся под арестом в Беларуси, или их заставили уехать из страны. Среди последних — Тихановская, ее вывезли в Литву.
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