Французская полиция задержала девять человек по делу об убийстве под Парижем преподавателя истории и географии. Среди них — ближайшие родственники убийцы, сообщает канал BFM TV.

Правоохранители в том числе задержали родителей, деда и 17-летнего брата предполагаемого преступника, а также некоторых из друзей семьи. Дома у них прошли обыски. Как сообщает телеканал, претензии к 47-летнему преподавателю ранее были и у отца убийцы: он жаловался, что тот объяснял ученикам понятие свободы слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда из сатирического журнала Charlie Hebdo, и даже ходил к директору.

Накануне 18-летний юноша в 27 километрах от Парижа напал на своего преподавателя и отрезал ему голову. Фотографию с места преступления он выложил в твиттер, добавив к ней подписи с угрозами в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона и других «неверных». При задержании убийцу застрелили полицейские, которые нашли у юноши документы: оказалось, что он родился в Москве, а его аккаунт в соцсетях указывает на чеченское происхождение.

Французский президент назвал случившееся терактом и покушением на ценности республики». «Мы все объединимся. Они не пройдут. Мракобесие и связанное с ним насилие не победят. Они нас не разделят. Это то, что чего они добиваются, так что мы все должны объединиться», — заявил глава государства.

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Национальная антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование. Возбуждены уголовные дела по статьям об «убийстве в рамках террористической деятельности» и о «террористическом сообществе». В расследовании также участвуют спецслужбы.