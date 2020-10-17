Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Хроника необъявленной волны. Как Москва и регионы России переживают новый пик COVID-19

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 114 от 16 октября 2020

Читать номер

Число умерших от коронавируса в России превысило 24 тысячи 

Общество339

339
 

Российские врачи за сутки выявили 14 922 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает московский оперштаб по борьбе с инфекцией.

В столице положительные результаты теста на COVID-19 получили 4648 жителей города, в Санкт-Петербурге — 659, в Подмосковье — 458. На четвертом и пятом местах по числу новых заразившихся — Нижегородская (+288) и Ростовская (+287) области. Всего с марта в России выявили более 1,3 миллиона заболевших.

За последний день еще 279 пациентов скончались, из них 56 — в Москве. Таким образом, общее число умерших непосредственно от COVID-19 c начала пандемии выросло до 24 002.

За последнюю неделю число ежедневно выявляемых случаев в столице выросло на 25%. На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации городские власти вводят новые ограничения: пожилым гражданам рекомендовали не покидать своих домов без крайней необходимости, а работодателей обязали перевести около трети своих сотрудников на удаленку. Школьники (за исключением учащихся младших классов) будут до конца ноября учиться дистанционно.

Читайте также

«Не существует медицинского термина “задыхаюсь”». В Челябинской области скорая помощь больше не ездит на вызовы к пациентам с кашлем, отравлениями и ковидом

Теги:
sn, россия, коронавирус, пандемия

В Хабаровске прошла 99-я акция в поддержку экс-губернатора Фургала 

Общество728

728
 

Жители Хабаровска вышли на митинг в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. Это уже 99-я по счету акция протеста после его задержания, напоминает DVHab.ru.

Протестующие вновь собрались у здания регионального правительства, а затем прошли маршем по центральным улицам. Жители города не только высказывались в поддержку чиновника, который сейчас находится в московском СИЗО, но и критиковали временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Дегтярева: демонстранты напомнили, что в прошлую субботу акция закончилась жесткими задержаниями, хотя до этого все собрания проходили мирно. Звучали громкие заявления и в адрес президента Владимира Путина. 

Сотрудники полиции пытались убедить митингующих разойтись и не принимать участия в «несанкционированной акции», однако больше никаких действий не предпринимали. Некоторые из демонстрантов попытались поговорить с силовиками, но те не были настроены на беседу. 

В прошлую субботу протестующие собирались разбить на центральной площади палаточный лагерь, после чего силовики начали разгон демонстрантов. Правоохранители задержали более 20 человек. Протестные акции в Хабаровске продолжаются вот уже третий месяц. Местные жители регулярно выходят на улицы в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала, которого арестовали по делу об организации убийств бизнесменов пятнадцатилетней давности.

Теги:
sn, хабаровский край, дегтярев, фургал
Больше интересного в вашей ленте
Ваш словарный запас на высоком уровне, если наберете в нашем тесте 9/11
Вы будете видеть меньше такого
7 моторов, которые проедут 500 000 км
Вы будете видеть меньше такого
Глеб Никитин рассказал о формате обучения школьников после каникул
Вы будете видеть меньше такого
Эрдоган решил "отомстить" России за её позицию по Карабаху? В итоге насмешил, так насмешил
Вы будете видеть меньше такого
Сравнил зарплаты в Прибалтике и России. Показываю, в чем принципиальная разница (не только в размере)
Вы будете видеть меньше такого
Телевизор с чистым звуком и потрясающей картинкой, который захочется смотреть и днём и ночью
Вы будете видеть меньше такого
Нужная в хозяйстве радиолюбителя, электронная нагрузка.
Вы будете видеть меньше такого
Тест: Выбери рисунок и узнай, что с тобой будет через 5 лет
Вы будете видеть меньше такого
Женщины за 60: что для вас лучше — короткая стрижка или длинные волосы (сравните примеры)
Вы будете видеть меньше такого
Почему собак зовут Шариками? Неожиданное открытие, которое я сделал, рассматривая фото, где не было ни собак, ни шаров
Вы будете видеть меньше такого
Проверила на своем дачном участке и теперь точно знаю чем обеззаразить почву осенью
Вы будете видеть меньше такого
Показываю какие мужские куртки актуальны осенью 2020
Вы будете видеть меньше такого
Ещё один простой, но очень вкусный салат из свёклы
Вы будете видеть меньше такого
Что нельзя сажать на грядку после моркови
Вы будете видеть меньше такого
Хорошо себя проявили: Четыре очаровательных украинки, которые смогли построить карьеру в российском кино
Вы будете видеть меньше такого
Ставим квашеную капусту по правилу трех пропорций 1000, 100 и 10. Получается всегда
Вы будете видеть меньше такого
Тихонов возобновляет тренерскую карьеру
Вы будете видеть меньше такого
Вильфанд предупредил о начале «настоящей суровой осени»
Вы будете видеть меньше такого
Как прошел первый день Виктора Мозеса в "Спартаке"
Вы будете видеть меньше такого
Какой продукт содержит 82% ежедневной потребности в витамине D
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera