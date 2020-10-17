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№ 114 от 16 октября 2020Читать номер
Число умерших от коронавируса в России превысило 24 тысячи
Российские врачи за сутки выявили 14 922 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает московский оперштаб по борьбе с инфекцией.
В столице положительные результаты теста на COVID-19 получили 4648 жителей города, в Санкт-Петербурге — 659, в Подмосковье — 458. На четвертом и пятом местах по числу новых заразившихся — Нижегородская (+288) и Ростовская (+287) области. Всего с марта в России выявили более 1,3 миллиона заболевших.
За последний день еще 279 пациентов скончались, из них 56 — в Москве. Таким образом, общее число умерших непосредственно от COVID-19 c начала пандемии выросло до 24 002.
За последнюю неделю число ежедневно выявляемых случаев в столице выросло на 25%. На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации городские власти вводят новые ограничения: пожилым гражданам рекомендовали не покидать своих домов без крайней необходимости, а работодателей обязали перевести около трети своих сотрудников на удаленку. Школьники (за исключением учащихся младших классов) будут до конца ноября учиться дистанционно.
Теги:sn, россия, коронавирус, пандемия
В Хабаровске прошла 99-я акция в поддержку экс-губернатора Фургала
Жители Хабаровска вышли на митинг в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. Это уже 99-я по счету акция протеста после его задержания, напоминает DVHab.ru.
Протестующие вновь собрались у здания регионального правительства, а затем прошли маршем по центральным улицам. Жители города не только высказывались в поддержку чиновника, который сейчас находится в московском СИЗО, но и критиковали временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Дегтярева: демонстранты напомнили, что в прошлую субботу акция закончилась жесткими задержаниями, хотя до этого все собрания проходили мирно. Звучали громкие заявления и в адрес президента Владимира Путина.
Сотрудники полиции пытались убедить митингующих разойтись и не принимать участия в «несанкционированной акции», однако больше никаких действий не предпринимали. Некоторые из демонстрантов попытались поговорить с силовиками, но те не были настроены на беседу.
В прошлую субботу протестующие собирались разбить на центральной площади палаточный лагерь, после чего силовики начали разгон демонстрантов. Правоохранители задержали более 20 человек. Протестные акции в Хабаровске продолжаются вот уже третий месяц. Местные жители регулярно выходят на улицы в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала, которого арестовали по делу об организации убийств бизнесменов пятнадцатилетней давности.