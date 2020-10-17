Число умерших от коронавируса в России превысило 24 тысячи 

Российские врачи за сутки выявили 14 922 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает московский оперштаб по борьбе с инфекцией.

В столице положительные результаты теста на COVID-19 получили 4648 жителей города, в Санкт-Петербурге — 659, в Подмосковье — 458. На четвертом и пятом местах по числу новых заразившихся — Нижегородская (+288) и Ростовская (+287) области. Всего с марта в России выявили более 1,3 миллиона заболевших.

За последний день еще 279 пациентов скончались, из них 56 — в Москве. Таким образом, общее число умерших непосредственно от COVID-19 c начала пандемии выросло до 24 002.

За последнюю неделю число ежедневно выявляемых случаев в столице выросло на 25%. На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации городские власти вводят новые ограничения: пожилым гражданам рекомендовали не покидать своих домов без крайней необходимости, а работодателей обязали перевести около трети своих сотрудников на удаленку. Школьники (за исключением учащихся младших классов) будут до конца ноября учиться дистанционно.