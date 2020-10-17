В Хабаровске прошла 99-я акция в поддержку экс-губернатора Фургала 

Жители Хабаровска вышли на митинг в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. По оценкам корреспондента «Новой газеты» в 99-й по счету акции протеста приняли участие около 3 тысяч человек.

Шествие в Хабаровске. Фото: Илья Азар/ «Новая газета»

Протестующие вновь собрались у здания регионального правительства, а затем прошли маршем по центральным улицам. Жители города не только высказывались в поддержку чиновника, который сейчас находится в московском СИЗО, но и критиковали временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Дегтярева: демонстранты напомнили, что в прошлую субботу акция закончилась жесткими задержаниями, хотя до этого все собрания проходили мирно. Звучали громкие заявления и в адрес президента Владимира Путина.

Фото: Илья Азар/ «Новая газета»

Сотрудники полиции пытались убедить митингующих разойтись и не принимать участия в «несанкционированной акции», однако больше никаких действий не предпринимали. Некоторые из демонстрантов попытались поговорить с силовиками, но те не были настроены на беседу.

В прошлую субботу протестующие собирались разбить на центральной площади палаточный лагерь, после чего силовики начали разгон демонстрантов. Правоохранители задержали более 20 человек. Протестные акции в Хабаровске продолжаются вот уже третий месяц. Местные жители регулярно выходят на улицы в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала, которого арестовали по делу об организации убийств бизнесменов пятнадцатилетней давности.