В Курганской области детям запретили выходить из дома без взрослых. Это противоэпидемическая мера, уверяют власти

Власти Курганской области запретили детям находиться на улице и в общественных местах без сопровождения взрослых. В регионе это называют противоэпидемической мерой. Она начнет действовать с 18 октября, сообщает региональный оперштаб.

«Мера будет действовать до 8 ноября. Под общественными местами понимаются в том числе улицы, скверы, парки, стадионы», — разъяснил оперативный штаб.

Данное решение власти связывают с наступившими каникулами: дети проводят время в торговых центрах и ресторанах быстрого питания. В сложившейся эпидемиологической обстановке распространения коронавируса это, согласно позиции регионального правительства, повышает риск заражения как самих подростков, так и членов их семей.

Кроме того, в ночное время запрещаются развлекательные мероприятия. Работа общепита ограничивается до 23:00. Ограничение не касается предприятий общественного питания, которые работаю на вынос.

В настоящий момент курганские школьники находятся на досрочных каникулах, которые продлятся 3 недели. На карантин полностью закрыты 7 школ. Колледжи и вузы в области переведены на дистанционное обучение.

В регионе сегодня также приостановили работу поликлиник: временно не принимают пациентов с хроническими заболеваниями. Врачи работаю до поздней ночи и без выходных с пациентами, имеющими признаки ОРВИ. Депздрав также попросил зауральцев не вызывать скорую помощь без острой необходимости, объяснив это тем, что бригады не справляются.