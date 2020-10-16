Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Хроника необъявленной волны. Как Москва и регионы России переживают новый пик COVID-19

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 114 от 16 октября 2020

Читать номер

В Курганской области детям запретили выходить из дома без взрослых. Это противоэпидемическая мера, уверяют власти

Общество1

Юлия БаталоваНовая газета

1
 

Власти Курганской области запретили детям находиться на улице и в общественных местах без сопровождения взрослых. В регионе это называют противоэпидемической мерой. Она начнет действовать с 18 октября, сообщает региональный оперштаб.

«Мера будет действовать до 8 ноября. Под общественными местами понимаются в том числе улицы, скверы, парки, стадионы», — разъяснил оперативный штаб.

Данное решение власти связывают с наступившими каникулами: дети проводят время в торговых центрах и ресторанах быстрого питания. В сложившейся эпидемиологической обстановке распространения коронавируса это, согласно позиции регионального правительства, повышает риск заражения как самих подростков, так и членов их семей.

Кроме того, в ночное время запрещаются развлекательные мероприятия. Работа общепита ограничивается до 23:00. Ограничение не касается предприятий общественного питания, которые работаю на вынос.

В настоящий момент курганские школьники находятся на досрочных каникулах, которые продлятся 3 недели. На карантин полностью закрыты 7 школ. Колледжи и вузы в области переведены на дистанционное обучение.

В регионе сегодня также приостановили работу поликлиник: временно не принимают пациентов с хроническими заболеваниями. Врачи работаю до поздней ночи и без выходных с пациентами, имеющими признаки ОРВИ. Депздрав также попросил зауральцев не вызывать скорую помощь без острой необходимости, объяснив это тем, что бригады не справляются.

Теги:
карантин, коронавирус, курганская область
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera