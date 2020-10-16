Неизвестный обезглавил мужчину вблизи Парижа. Убитый был учителем и показывал детям карикатуры на пророка Мухаммеда

Неизвестный напал на мужчину в городе Конфлан-Сент-Онорин в 27 км от Парижа и обезглавил его. Figaro пишет, что нападавший убит.

обновление 20:52 По данным Monde, убитый был школьным учителем, который объяснял детям понятие свободы слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим изданием Charlie Hebdo

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции подключилась к расследованию. Дело открыто по статьям «убийство в рамках террористической деятельности» и «террористическое преступное сообщество». В расследовании также участвуют спецслужбы.

Читайте также Призрак французского джихада. В Париже спустя пять лет стартовал процесс по делу о нападении на редакцию Charlie Hebdo

Инцидент произошел в районе 17:00 (18:00 мск). Полиция обнаружила нападавшего рядом с телом, он вел себя агрессивно и угрожал ножом. Также, по свидетельствам полицейских, на нем якобы был пояс со взрывчаткой. В итоге силовикам пришлось применить оружие.

По данным BFM TV, на место преступления уже выехал премьер Франции Жан Кастекс. Как сообщает Figaro, глава МВД уже связался с президентом Макроном.