Белый дом продлит СНВ-3 при условии заморозки ядерных арсеналов

Совет национальной безопасности США отказался от предложения президента России Владимира Путина продлить действие Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на год «без всяких условий».

Белый дом в своем официальном аккаунте в твиттере назвал преложение Путина «обреченным на провал» и заявил, что согласится на продление договора, если обе стороны заморозят ядерное оружие на период действия соглашения.

Twitter: @WHNSC

Совет национальной безопасности США также выразил надежду на то, что Россия пересмотрит свое решение до тех пор, пока не разыграется дорогостоящая гонка воружений.

Срок действия СНВ-3 истекает 4 февраля 2021 года. Владимир Путин предложил США продлить договор без условий «хотя бы на год», чтобы была возможность провести переговоры. По словам президента России, было бы «печально», если бы договор вообще прекратил существование, потому что все предыдущие годы он работал исправно.

СНВ-3 подписали бывшие президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама в 2010 году. Стороны договорились сокращать стратегическое вооружение, чтобы спустя семь лет общее количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков не превышало 700 единиц.