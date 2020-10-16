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№ 114 от 16 октября 2020Читать номер
Белый дом продлит СНВ-3 при условии заморозки ядерных арсеналов
Совет национальной безопасности США отказался от предложения президента России Владимира Путина продлить действие Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на год «без всяких условий».
Белый дом в своем официальном аккаунте в твиттере назвал преложение Путина «обреченным на провал» и заявил, что согласится на продление договора, если обе стороны заморозят ядерное оружие на период действия соглашения.
Совет национальной безопасности США также выразил надежду на то, что Россия пересмотрит свое решение до тех пор, пока не разыграется дорогостоящая гонка воружений.
Срок действия СНВ-3 истекает 4 февраля 2021 года. Владимир Путин предложил США продлить договор без условий «хотя бы на год», чтобы была возможность провести переговоры. По словам президента России, было бы «печально», если бы договор вообще прекратил существование, потому что все предыдущие годы он работал исправно.
СНВ-3 подписали бывшие президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама в 2010 году. Стороны договорились сокращать стратегическое вооружение, чтобы спустя семь лет общее количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков не превышало 700 единиц.
Неизвестный обезглавил мужчину вблизи Парижа. Убитый был учителем и показывал детям карикатуры на пророка Мухаммеда
Неизвестный напал на мужчину в городе Конфлан-Сент-Онорин в 27 км от Парижа и обезглавил его. Figaro пишет, что нападавший убит.
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20:52 По данным Monde, убитый был школьным учителем, который объяснял детям понятие свободы слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим изданием Charlie Hebdo
Национальная антитеррористическая прокуратура Франции подключилась к расследованию. Дело открыто по статьям «убийство в рамках террористической деятельности» и «террористическое преступное сообщество». В расследовании также участвуют спецслужбы.
Инцидент произошел в районе 17:00 (18:00 мск). Полиция обнаружила нападавшего рядом с телом, он вел себя агрессивно и угрожал ножом. Также, по свидетельствам полицейских, на нем якобы был пояс со взрывчаткой. В итоге силовикам пришлось применить оружие.
По данным BFM TV, на место преступления уже выехал премьер Франции Жан Кастекс. Как сообщает Figaro, глава МВД уже связался с президентом Макроном.