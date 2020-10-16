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№ 114 от 16 октября 2020Читать номер
Дочь погибшей журналистки Ирины Славиной продолжает работу над проектом Koza.press вместе с Ириной Еникеевой
Маргарита Мурахтаева — дочь совершившей акт самосожжения журналистки Ирины Славиной — продолжит выпуск нижегородского издания своей матери Koza.press. И.о. главреда издания стала Ирина Еникеева. Об этом Мурахтаева-младшая сообщила в Facebook.
«Издание однозначно будет существовать, — сказано в заявлении от имени родственников Славиной. — Над проектом в данный момент уже работает Маргарита Мурахтаева, дочь Ирины Славиной и одновременно студентка филологического факультета. Обязанности главного редактора издания исполняет Ирина Еникеева».
Ранее муж Славиной Алексей Мурахтаев заявил «Новой газете», что через полгода станет владельцем Koza.press и продолжит выпуск издания.
«Через полгода я должен буду стать официальным владельцем Ириного СМИ. К медиа я имею отношение, мягко говоря, удаленное. Поэтому надо будет как-то отладить систему, чтобы все это было на рельсах и работало без меня и без Ирины. Я считаю это важным, потому что это память о ней. Koza.Press будет существовать, и ее редакционная политика не будет меняться.
А как иначе жить?», — сказал он.
Ирина Еникеева 13 октября рассказала местному изданию «В городе N», что на нижегородском портале Славиной будут публиковаться тексты постоянных колумнистов. Она пригласила всех желающих журналистов к сотрудничеству.
Семья Славиной в заявлении возложила ответственность за ее смерть на силовиков и осудила попытки убрать мемориал в ее память в разных местах Нижнего Новгорода. Родственники также выступили против любых манипуляций с информацией о здоровье Ирины Славиной при жизни.
Ирина Славина покончила с собой 2 октября прямо перед зданием МВД в Нижнем Новгороде. К моменту прибытия спасателей Ирина скончалась от полученных ожогов. На своей странице в фейсбуке она опубликовала последний пост со словами: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». За день до гибели в квартире журналистки провели обыск по уголовному делу о «нежелательной организации», у нее изъяли всю технику. Также на Славину было заведено дело по статье о «фейках», после смерти журналистки его прекратили. В СК отрицают связь между самоубийством и действиями силовых структур. СПЧ потребовал провести проверку действий силовиков в делах Славиной, следить за ходом следствия обещал и губернатор Нижегородской области.