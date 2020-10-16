Глава ГУБОПиК Беларуси: огнестрельное оружие к протестующим будут применять «гуманно»

Начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси Николай Карпенков заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1», что «оружие, в том числе и огнестрельное», будут применять против протестующих «гуманно». Ранее Карпенков был замечен среди силовиков в штатском, громивших витрины в Минске.

«Я видел все выборы, все протестные массы, которые были в 2001, 2006 и 2010 и 2015 годах. Таких аморальных и циничных лиц, которые участвуют в процессе, я никогда не встречал. Но мы верим в гуманность закона. Мы их задержим», — поделился Карпенков.

Он также отметил, что самых опасных «острокопытных» с улицы уберут, а к любому «кто поднимет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов» будет применено огнестрельное оружие. По его мнению, «по-настоящему мужиков», которые любят свою страну, среди митингующих нет.

Полковник Николай Карпенков был замечен 11 октября среди тех, кто жестко разгонял протестующих на «Марше гордости»в центре Минска. Тогда силовики в снаряжении без опознавательных знаков применяли светошумовые гранаты, перцовый газ и угрожали ружьями с резиновыми пулями.

23 сентября человек, похожий на главу ГУБОПиК, ходил по проезжей части вместе с мужчинами в черных масках, которые били дубинками автомобили и жестко задерживали людей.

До этого Карпенкова опознали среди неизвестных в штатском, которые разбили витрины и выломали дверь в кафе на проспекте Победителей в районе Немиги. В МВД объяснили это тем, что сотрудники милиции преследовали нарушителей порядка.

Ранее первый замминистра внутренних дел страны Геннадий Казакевич заявил, что силовики применят боевое оружие и спецсредства на протестных акциях в Беларуси «в случае необходимости». По его словам, протесты, сместившиеся преимущественно в город Минск, стали организованными и крайне радикальными.

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Протесты в Беларуси начались после президентских выборов, прошедших 9 августа. ЦИК страны утверждает, что на них с результатом в более чем 80% голосов победил Лукашенко, его главная соперница Светлана Тихановская якобы набрала примерно 10%. Многие оппозиционеры находятся под арестом или выдворены из страны. К последним относится, в частности, Тихановская — она сейчас в Литве.