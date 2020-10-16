Банк России проверит «Яндекс» и «Тинькофф» после отмены сделки 

ЦБ проверит «Яндекс» и «Тинькофф на предмет установления признаков инсайдерской торговли после прекращения переговоров о продаже группы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора Департамента противодействия недобросовестным практикам Валерия Ляха.

«Проверять будем в любом случае. Мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок на предмет установления признаков инсайдерской торговли», — заявил Лях.

В случае выявления подозрительных операций, по его словам, ЦБ сделает соответствующее объявление только после окончания расследования, чтобы не повлиять на котировки.

Ранее в пятницу «Тинькофф» объявил о прекращении переговоров с «Яндексом» о продаже группы. На фоне новостей об отмене сделки акции GDR TCS Group, куда входит банк «Тинькофф», упали на Московской бирже на 7,1%. Бумаги «Яндекса» подешевели на 4,1%.

В письме к своим сотрудникам Олег Тиньков объяснил, что продажа не состоялась из-за того, что стороны не смогли договориться о взаимовыгодных условиях. По его словам, «Яндекс» хотел купить «Тинькофф» со всеми вытекающими негативными последствиями для банка.

В конце сентября стало известно, что «Яндекс» предварительно договорился о покупке 100% акций «Тинькофф» за 5,48 миллиарда долларов. Forbes тогда сообщал, что решение о продаже в руководстве компании приняли в связи с болезнью владельца банка Олега Тинькова, который борется с острой формой лейкмии. По его словам, сейчас бизнесом управляет его команда.