Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Хроника необъявленной волны. Как Москва и регионы России переживают новый пик COVID-19

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 114 от 16 октября 2020

Читать номер

Путин предложил продлить действие СНВ-3 на год без каких-либо условий

Политика6

6
 

Президент России Владимир Путин предложил продлить действие Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, (СНВ-3) на год «без всяких условий». Текст разговора Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова опубликован на сайте Кремля. 

Лавров отметил, что действие договора истекает 4 февраля 2021 года. Российская и американская стороны направляют друг другу предложения и условия по его продлению. «Работа над непосредственно продлением Договора без условий, которые не содержатся в нем самом, практически еще не начиналась», — доложил Лавров. 

«Это было бы в высшей степени печально, если бы Договор вообще прекратил существование и не был бы замещен другим основополагающим документом подобного рода, — заявил Путин. — Все предыдущие годы Договор СНВ-3 работал, работал исправно, выполнял свою фундаментальную роль ограничителя, сдерживания гонки вооружений, контроля над вооружениями». 

В связи с этим российский президент предложил продлить действие СНВ-3 без условий «хотя бы на год», чтобы была возможность провести переговоры. Он поручил Лаврову сформулировать позицию России США и получить от них «хоть какой-то внятный ответ». 

СНВ-3 подписали бывшие президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама в 2010 году. Стороны договорились сокращать стратегическое вооружение, чтобы спустя семь лет общее количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков не превышало 700 единиц.

Теги:
em, россия, сша, лавров, путин, снв-3
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera