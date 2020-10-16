Путин предложил продлить действие СНВ-3 на год без каких-либо условий

Президент России Владимир Путин предложил продлить действие Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, (СНВ-3) на год «без всяких условий». Текст разговора Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова опубликован на сайте Кремля.

Лавров отметил, что действие договора истекает 4 февраля 2021 года. Российская и американская стороны направляют друг другу предложения и условия по его продлению. «Работа над непосредственно продлением Договора без условий, которые не содержатся в нем самом, практически еще не начиналась», — доложил Лавров.

«Это было бы в высшей степени печально, если бы Договор вообще прекратил существование и не был бы замещен другим основополагающим документом подобного рода, — заявил Путин. — Все предыдущие годы Договор СНВ-3 работал, работал исправно, выполнял свою фундаментальную роль ограничителя, сдерживания гонки вооружений, контроля над вооружениями».

В связи с этим российский президент предложил продлить действие СНВ-3 без условий «хотя бы на год», чтобы была возможность провести переговоры. Он поручил Лаврову сформулировать позицию России США и получить от них «хоть какой-то внятный ответ».

СНВ-3 подписали бывшие президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама в 2010 году. Стороны договорились сокращать стратегическое вооружение, чтобы спустя семь лет общее количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков не превышало 700 единиц.