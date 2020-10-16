Материалы
Рубрики
Темы
- Катастрофа на Камчатке4 материала
- Хроники необъявленной волны. Спецвыпуск5 материалов
- Анну Политковскую убили 14 лет назад11 материалов
Свежий выпуск
№ 114 от 16 октября 2020Читать номер
Экс-президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинение в участии в преступной группе
Французская прокуратура официально предъявила обвинения экс-президенту страны Николя Саркози в участии в преступной группе в рамках расследования дела о получении «ливийских денег» в ходе президентской избирательной кампании 2007 года. Об этом сообщает Monde.
Бывшему главе государства впервые вменяют совершение такого серьезного преступления. Ранее Национальная финансовая прокуратура уже обвинила Саркози в коррупции, «укрывательстве присвоенных государственных средств» (полученных из Ливии) и незаконном финансировании избирательной кампании.
В конце минувшей недели и начале нынешней Саркози в течение четырех дней ходил на допросы, после чего прокуратура и приняла решение выдвинуть новое обвинение.
Сам Саркози продолжает говорить о своей невиновности и называет свое уголовное преследование результатом «заговора». «Французы должны знать, что я не виновен. [...] Я знаю, что в итоге правда восторжествует [...] Несправедливость не победит», — говорится в заявлении политика, опубликованном в его твиттере.
По делу также проходят бывший министр бюджета и министр труда Эрик Верт, экс-глава администрации президента Саркози и экс-министр внутренних дел Клод Геан, а также Александр Джухри, алжирско-габонско-французский политик и финансовый посредник. Экс-президент, а также другие фигуранты этого дела подали кассационные жалобы на решение предъявить им обвинение об участии в преступной группе.
Про «дело о ливийском финансировании» впервые написал известный французский сайт Mediapart в 2012 году. На сайте были опубликованы сведения о том, что в 2006–2007 Каддафи «взял обязательство» профинансировать предвыборную кампанию Николя Саркози на 50 миллионов евро. Позднее во французских СМИ стали появляться другие свидетельства о «ливийских деньгах». Правоохранительные органы начали расследование, в марте прошлого года экс-президента взяли под судебный контроль.