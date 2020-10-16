ФАС: пачка таблеток от COVID-19 с недоказанной эффективностью будет стоить около 5,5 тысяч рублей

Федеральная антимонопольная служба согласовала с производителями предельную стоимость препарата фавипиравир, который используют для лечения больных коронавирусом, несмотря на отсутствие доказанной эффективности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Решение о согласовании цены в размере 100 рублей за таблетку было принято всеми членами Комиссии Минздрава России по формированию перечней лекарственных препаратов», — уточнили в ФАС.

После регистрации стоимость препарата снизится вдвое, теперь одна упаковка с 50 таблетками обойдется пациентам в 5500 рублей без учета региональных надбавок. Сейчас в аптеках лекарство продается более чем за 11 тысяч рублей. В ФАС рассказали, что устанавливая цену в ведомстве ориентировались на страны, где уже используют фавипиравир, среди них — Индия и Китай.

Указанное вещество содержится в нескольких лекарствах — «Арепливире», «Коронавире» и «Авифавире». Накануне фавипиравир включили в российский перечень перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, а в конце сентября власти заключили контракты на поставку препарата почти на полмиллиарда рублей. При этом ни по одному из указанных средств не была завершена третья фаза клинических испытаний, которая позволяет судить об эффективности таблеток, не были опубликованы протоколы испытаний и отчеты.