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Хроника необъявленной волны. Как Москва и регионы России переживают новый пик COVID-19

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№ 114 от 16 октября 2020

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СИЗО Москвы приостановят прием новых обвиняемых из-за COVID

Общество19

Софья Кругликовакорреспондент

19
 

Почти все следственные изоляторы столицы приостановят прием новых подозреваемых, обвиняемых и осужденных из-за пандемии. Об этом «Новой газете» сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. 

По словам Мельникова, руководство УФСИН по Москве решило прекратить прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных в СИЗО-1, 2, 3, 4, 5,6. Действие постановления вступит в силу 19 октября. 

СИЗО-7 продолжит работу, но в качестве карантинного отделения. Все подозреваемые, обвиняемые и осужденные будут проходить там двухнедельную изоляцию. После сдачи отрицательного теста на COVID-19 их распределят по остальным следственным изоляторам. 

Как сообщил Мельников, все сотрудники СИЗО-7 также обязаны соблюдать меры профилактики. Им предстоит работать в изоляторе по две недели без возможности выхода за его пределы, а после проходить двухнедельную самоизоляцию дома в качестве отдыха. 

Из постановления также следует, что судебные заседания будут проводить во всех возможных случаях при помощи видеоконференций. 

Власти ранее объявили о повторном закрытии столичных судов для посетителей и прессы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Как сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, войти в здания судов участники разбирательств смогут только при наличии масок для лица и перчаток и после измерения температуры тела на входе.  

Такие меры уже вводили 18 марта на фоне резкого увеличения числа заболевших COVID-19. Тогда все российские суды рассматривали только дела безотлагательного характера. Заседания проводились исключительно по избранию, продлению или отмене меры пресечения. 

В тот же день Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) объявила о приостановлении встреч посетителей с заключенными.

Теги:
sk, суды, пандемия, сизо
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