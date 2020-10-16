СИЗО Москвы приостановят прием новых обвиняемых из-за COVID

Почти все следственные изоляторы столицы приостановят прием новых подозреваемых, обвиняемых и осужденных из-за пандемии. Об этом «Новой газете» сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

По словам Мельникова, руководство УФСИН по Москве решило прекратить прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных в СИЗО-1, 2, 3, 4, 5,6. Действие постановления вступит в силу 19 октября.

СИЗО-7 продолжит работу, но в качестве карантинного отделения. Все подозреваемые, обвиняемые и осужденные будут проходить там двухнедельную изоляцию. После сдачи отрицательного теста на COVID-19 их распределят по остальным следственным изоляторам.

Как сообщил Мельников, все сотрудники СИЗО-7 также обязаны соблюдать меры профилактики. Им предстоит работать в изоляторе по две недели без возможности выхода за его пределы, а после проходить двухнедельную самоизоляцию дома в качестве отдыха.

Из постановления также следует, что судебные заседания будут проводить во всех возможных случаях при помощи видеоконференций.

Власти ранее объявили о повторном закрытии столичных судов для посетителей и прессы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Как сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, войти в здания судов участники разбирательств смогут только при наличии масок для лица и перчаток и после измерения температуры тела на входе.

Такие меры уже вводили 18 марта на фоне резкого увеличения числа заболевших COVID-19. Тогда все российские суды рассматривали только дела безотлагательного характера. Заседания проводились исключительно по избранию, продлению или отмене меры пресечения.

В тот же день Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) объявила о приостановлении встреч посетителей с заключенными.