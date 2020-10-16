Азербайджан обвинил Армению в ракетном ударе по эксклаву Нахичевань

Министерство обороны Азербайджана заявило, что Армения нанесла ракетный удар по территории Нахичеваньской Автономной Республики (эксклав Азербайджана, отделенный от основной территории страны Арменией и непризнанной НКР). Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

«Оперативно-тактическая ракета, выпущенная 15 октября в 10:44 вооруженными силами Армении с территории оккупированного Губадлинского района, разорвалась на территории Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики», — пишут военные.

Карта боевых действий: Анна Жаворонкова / «Новая газета»

Мирные жители и гражданские постройки в ходе обстрела не пострадали. Армения и Нагорный Карабах пока никак не прокомментировали заявления второй стороны конфликта.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что в конфликте вокруг Карабаха Анкара «ищет повод для того, чтобы ввести свои войска в Нахичевань». Баку не отрицает поддержки Турции в конфликте, но заявляет, что прямого участия Анкара в боевых действиях не принимает.

Днем ранее об обстрелах территории также сообщил Иран. Там пообещали ответить соразмерно, если такое еще раз повторится. На территорию этой страны попали около 50 боевых снарядов из зоны конфликта в Карабахе.

За последние сутки Армения сообщила о наступлении Азербайджана на севере Нагорного Карабаха. В Баку также заявили об обстрелах со стороны противника.

С начала обострения конфликта со стороны Азербайджана погибли 47 мирных жителей, еще 222 человека получили ранения. Боевые потери страна согласилась раскрыть только после окончания военных действий. В непризнанной НКР сообщили о гибели более 30 мирных жителей. По последним данным, потери армии обороны Карабаха составляют 633 человека.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. С тех пор в регионе продолжаются столкновения между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Во время переговоров в Москве 10 октября Ереван и Баку договорились о прекращении огня, однако спустя час после вступления режима в силу обвинили друг друга в его нарушении.