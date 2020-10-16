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№ 114 от 16 октября 2020Читать номер
«Идеологическая обработка через организацию языковых курсов»: прокуратура проверяет РАНХиГС на экстремизм
Мария ЕфимоваКорреспондент
Никулинская прокуратура Москвы потребовала от Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) предоставить информацию о сотрудничестве с иностранными НКО и о противодействии экстремизму в рамках «проверки исполнения законодательства научными и образовательными организациями». Приказ, подписанный ректором Владимиром Мау, оказался в распоряжении профсоюза «Университетская солидарность» .
Прокуратура, в частности, запросила информацию о том, как вуз противодействует экстремизму. Согласно документу, РАНХиГС также должен предоставить информацию о мероприятиях, направленных на:
- «разжигание этносепаратизма в приграничных регионах России и национальных республиках»,
- «вмешательство в электоральные процессы (подготовка наблюдателей на выборах, использование преподавателей, учащихся студентов для предвыборной агитации, осуществления наблюдения на выборах)»,
- «дискредитацию руководства страны и проводимой им внутренней и внешней политики»,
- «формирование общественного мнения о необходимости смены власти в России и создание условий для дестабилизации социально-политической обстановки, эскалации протестных настроений в обществе»,
- «идеологическую обработку россиян, в первую очередь молодежи, и создание в данной среде проамериканских групп влияния, которые могут быть задействованы иностранными международными неправительственными организациями для достижения своих деструктивных целей (через продвижение американских и европейских демократических и либеральных ценностей, популяризацию американского образа жизни, критику социально-экономической ситуации и образовательной системы нашей страны, организацию языковых курсов и др.)»,
- «вмешательство во внутренние дела Российской Федерации»,
- «приобретение позиций влияния в органах государственной власти с целью изменения федерального и регионального законодательства»,
- «фальсификацию мировой и российской истории для достижения геополитических интересов антироссийских сил»,
- «разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, распространение радикализма в молодежной среде».
Помимо этого, прокуратура потребовала, чтобы вуз сообщил об участвовавших в протестах студентах, а также тех, кто принимал участие в программах для дальнейшего обучения в других странах или работы за пределами России. Среди информации, которую вуз должен предоставить, также данные о его участии в реализации программ НКО, «которые представляют (могут представлять) угрозу основам конституционного строя Российской Федерации», о деятельности организаций, признанных в России «нежелательными» и о том, каким источникам иностранного финансирования вуз направляет деньги.
Согласно документу, период проверки в целом длится с 2018 года по первое полугодие 2020 года. В нем отмечается, что прокуратура ожидает данные «с приложением завершенных копий документов, подтверждающих соответствующие выводы».
Сопредседатель «Университетской солидарности» Павел Кудюкин рассказал «Новой газете», что пока неизвестно, проводит ли прокуратура проверку в других высших учебных заведениях. «Мы сейчас пытаемся выяснить в других вузах, поступали ли к ним аналогичные запросы. Про РАНХиГС она (информация — ред.) совершенно точная», — сказал он.
По словам Кудюкина, есть два аспекта, направленных на предотвращении передачи некоторой информации силовикам. «Конечно, нужна хорошая работа грамотных юристов, чтобы указать на незаконность значительной части задаваемых вопросов, и политическая воля, смелость руководства вуза, если таковая проявится», — считает он.
В пресс-службе РАНХиГСа на запрос «Новой газеты» на момент публикации не ответили.