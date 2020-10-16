Материалы
Рубрики
Темы
- Катастрофа на Камчатке4 материала
- Хроники необъявленной волны. Спецвыпуск5 материалов
- Анну Политковскую убили 14 лет назад11 материалов
Свежий выпуск
№ 114 от 16 октября 2020Читать номер
«Тинькофф» сообщил о прекращении переговоров с «Яндексом» о продаже группы
«Тинькофф» объявил о прекращении переговоров с «Яндексом» о продаже группы. Об этом говорится в уведомлении TCS на Лондонской фондовой бирже.
«Стороны договорились не совершать потенциальную сделку. Таким образом, переговоры между сторонами по поводу потенциальной сделки прекращены, решение об этом вступает в силу немедленно», — говорится в сообщении TCS Group (куда входит банк «Тинькофф»).
На фоне новостей об отмене сделки акции GDR TCS Group на Московской бирже упали на 7,1%. Бумаги «Яндекса» подешевели на 4,1%.
Тем временем в письме к своим сотрудникам, которое оказалось в распоряжении The Bell, Тиньков объяснил, почему он решил прервать сделку.
«Мы начали разговор с объединения, поисков синергий и быстрого роста нашей клиентской базы. И хотели построить самую большую частную компанию России. По факту все вылилось в продажу, они хотели просто купить Тинькофф, со всеми вытекающими негативными последствиями для нас. Тинькофф не продается ни "Яндексу", ни МТС. […]
Мы, а не они купим этот гавно-Яндекс!
Я не верю в эту забюрокраченную компанию», — говорится в письме.
В конце сентября стало известно, что «Яндекс» предварительно договорился о покупке 100% акций «Тинькофф» за 5,48 миллиарда долларов. Forbes тогда сообщал, что решение о продаже в руководстве компании приняли в связи с болезнью владельца банка Олега Тинькова, который борется с острой формой лейкмии. По его словам, сейчас бизнесом управляет его команда.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных