«Тинькофф» сообщил о прекращении переговоров с «Яндексом» о продаже группы

«Тинькофф» объявил о прекращении переговоров с «Яндексом» о продаже группы. Об этом говорится в уведомлении TCS на Лондонской фондовой бирже.

«Стороны договорились не совершать потенциальную сделку. Таким образом, переговоры между сторонами по поводу потенциальной сделки прекращены, решение об этом вступает в силу немедленно», — говорится в сообщении TCS Group (куда входит банк «Тинькофф»).

На фоне новостей об отмене сделки акции GDR TCS Group на Московской бирже упали на 7,1%. Бумаги «Яндекса» подешевели на 4,1%.

Тем временем в письме к своим сотрудникам, которое оказалось в распоряжении The Bell, Тиньков объяснил, почему он решил прервать сделку.

«Мы начали разговор с объединения, поисков синергий и быстрого роста нашей клиентской базы. И хотели построить самую большую частную компанию России. По факту все вылилось в продажу, они хотели просто купить Тинькофф, со всеми вытекающими негативными последствиями для нас. Тинькофф не продается ни "Яндексу", ни МТС. […]

Мы, а не они купим этот гавно-Яндекс!

Я не верю в эту забюрокраченную компанию», — говорится в письме.

Скриншот письма Олега Тинькова

В конце сентября стало известно, что «Яндекс» предварительно договорился о покупке 100% акций «Тинькофф» за 5,48 миллиарда долларов. Forbes тогда сообщал, что решение о продаже в руководстве компании приняли в связи с болезнью владельца банка Олега Тинькова, который борется с острой формой лейкмии. По его словам, сейчас бизнесом управляет его команда.