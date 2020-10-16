Иран пригрозил принять меры после попадания на его территорию снарядов из Нагорного Карабаха

Иран сообщил, что снаряды из Нагорного Карабаха попадают на его территорию, и пообещал принять меры, если такое еще раз повторится. Слова министра иностранных дел страны Саида Хатибзаде цитирует Интерфакс.

«Безопасность и спокойствие иранских граждан в пограничных районах рассматривается как красная линия для вооруженных сил. Иран не останется равнодушным, если такие несчастные случаи повторятся», — говорится в заявлении главы иранского внешнеполитического ведомства.

Всего с начала обострения ситуации в Нагорном Карабахе на территорию Ирана попали около 50 боевых снарядов. Тем временем в зоне конфликта продолжаются столкновения: Ереван и Баку снова обвинили друг друга в обстрелах.

Карта военных действий в Нагорном Карабахе. Анна Жаворонкова / «Новая газета»

Армения сообщила, что вооруженные силы Азербайджана начали наступление на севере Нагорного Карабаха.

«Рано утром, примерно через час после интенсивного артиллерийского обстрела, противник развернул масштабное наступление в северном направлении. Несколько раз атакующими волнами они попытались занять наши позиции, но благодаря мужеству и мастерству армянских солдат были отброшены назад, понеся при этом значительные потери», — рассказал в своем фейсбуке представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

В свою очередь в Минобороны Азербайджана также заявили об обстреле со стороны противника. «Вооруженные силы Армении, грубо нарушившие режим гуманитарного прекращения огня, сегодня c утра подвергают обстрелу территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Баку утверждают, что с начала обострения конфликта погибли 47 мирных жителей Азербайджана. По данным Генпрокуратуры страны, еще 222 человека получили ранения. Боевые потери страна согласилась раскрыть только после окончания военных действий. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили о гибели более 30 мирных жителей. По последним данным, потери армии обороны Карабаха составляют 633 человека убитыми.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. С тех пор в регионе продолжаются столкновения между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Во время переговоров в Москве 10 октября Ереван и Баку договорились о прекращении огня, однако спустя час после вступления режима в силу обвинили друг друга в его нарушении.