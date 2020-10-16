Экс-чиновник Минпромторга захотел доказать свою невиновность по делу о взятке выпиской из казино

Экс-директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Владимир Потапкин, обвиняемый в получении взятки и превышении полномочий, планирует доказать свою невиновность выпиской из казино. Об этом пишет РБК.

Потапкин заявил, что никаких денег не получал, а его предполагаемый посредник юрист Антон Толмачев страдал зависимостью от азартных игр. «Делать посредником в получении взятки человека, который не контролировал себя в вопросе денег, — это очень глупо», — заявил экс-чиновник.

Онлайн-казино предоставило данные о расходах со счета Толмачева на сумму около 443,5 миллиона рублей (это внесенные на его лицевой счет в казино наличные деньги), отмечает РБК. За 3,5 года юрист выиграл в казино около 159,8 миллиона, а его чистый проигрыш составил приблизительно 283,7 миллиона.

Защитник юриста Александр Забейда отметил, что за 1,5 года до возбуждения дела Толмачев лечился у психиатра. Наличие у него лудомании подтверждено медицинским заключением.

Потапкина задержали в прошлом году, рассказывал РБК. Его доставили из Москвы в Хабаровск, где региональное управление ФСБ расследовало расследовало дело о превышении полномочий (ст. 286 УК) в отношении него и бывшего зампреда правительства региона Василия Шихалева. Позже силовики заявили, что Потапкин получил крупную взятку (ст. 290 УК).

Следствие считает, что экс-чиновник Минпромторга оказывал незаконную протекцию компании «Азия лес», где пост гендиректора занимал Александр Пудовкин. При этом деньги перечислялись под видом процентных займов их общему знакомому Толмачеву. Последний уехал из России, он находится в розыске.

Один из защитников Толмачева Игорь Анисимов в разговоре с РБК отметил, что Пудовкин подлежит освобождению от уголовной ответственности как лицо, изобличившее взяткополучателя. Он дал показания на Потапкина. Защитник предположил, что Пудовкин это сделал, чтобы с него сняли некие иные обвинения: сначала бизнесмену вменялось мошенничество (ст. 159 УК) из-за срыва инвестпроекта.