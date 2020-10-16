В России впервые с начала пандемии выявили больше 15 тысяч новых случаев заражения COVID-19 за сутки

За последние сутки в России зафиксировано 15 150 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Это рекордный прирост с начала пандемии.

В Москве за сутки выявлено 5 049 новых случаев COVID-19, что стало рекордом с 12 мая. В Петербурге — 647 новых заболевших (максимум за время пандемии), в Подмосковье — 448 (максимум с 25 июня), в Ростовской и Нижегородской областях — по 285 (максимум с 23 мая и 11 июня соответственно).

Умерли за сутки от инфекции по России 232 пациента, в том числе 54 — в Москве и 25 — в Петербурге. Общее число умерших от COVID-19 по стране достигло 23 723. Выздоровели за время пандемии 1 056 582 человека, из них 8 485 — за последние сутки.

По данным университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по числу случаев COVID-19 (1 369 313). На первом месте — США (7 980 462), на втором — Индия (7 370 468), на третьем — Бразилия (5 169 386).