Правительство сделало 31 декабря 2021 года выходным днем для россиян

В Хабаровске журналиста издания RusnNews Сергея Плотникова накануне вывезли в лес и избили. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.

Журналиста задержали около его дома, он не выходил на связь больше трех часов. По словам Плотникова, его похитили семь человек в масках. Журналист рассказал, что его везли за пределы Хабаровска в наручниках, он лежал на полу, а в лесу ему стреляли под ноги. Плотников предположил, что это были силовики.

Журналист отметил, что планирует подавать заявление в правоохранительные органы из-за произошедшего. Он сообщил, что по крайней мере некоторых из похитителей сможет узнать.

Ранее журналиста Newsader Алексея Филимонова оштрафовали на 10 тысяч рублей. Его признали виновным в участии в протестах, хотя он занимался освещением акции.

Напомним, в Хабаровске начались протесты в июле из-за ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которому вменяют организацию убийств бизнесменов в середине 2000-х. Сейчас он находится в московском СИЗО «Лефортово», свою вину Фургал не признает. Врио главы края после отставки Фургала стал Михаил Дегтярев, который до этого занимал должность депутата Госдумы, протестующие выступили против его назначения.

В прошлую субботу силовики впервые за три месяца разогнали протестующих, впоследствии были возбуждены уголовные дела. Дегтярев заявил, что силовики действовали «профессионально, в соответствии с регламентами и самое главное — в соответствии с законом».