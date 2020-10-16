Материалы
Рубрики
Темы
- Катастрофа на Камчатке4 материала
- Хроники необъявленной волны. Спецвыпуск5 материалов
- Анну Политковскую убили 14 лет назад11 материалов
Свежий выпуск
№ 114 от 16 октября 2020Читать номер
Правительство сделало 31 декабря 2021 года выходным днем для россиян
В 2021 году 31 декабря будет для россиян выходным днем. График нерабочих дней следующего года подписал премьер Михаил Мишустин.
«В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно», — говорится в сообщении правительства.
Ряд других выходных правительство тоже решило перенести. Всего в 2021 году в России будет семь праздничных периодов:
- с 1 по 10 января (10 дней – с пятницы по воскресенье),
- с 21 по 23 февраля (3 дня – с воскресенья по вторник),
- с 6 по 8 марта (3 дня – с субботы по понедельник),
- с 1 по 3 мая (3 дня – с субботы по понедельник),
- с 8 по 10 мая (3 дня – с субботы по понедельник),
- с 12 по 14 июня (3 дня – с субботы по понедельник),
- с 4 по 7 ноября (4 дня – с четверга по воскресенье).
В этом году, как и в прошлом, 31 декабря официально считается рабочим днем. Однако в 2019 году главы некоторых регионов все же сделали по своей инициативе 31 декабря выходным.
Теги:правительство, выходной, em
Хабаровский журналист рассказал, что его вывезли в лес и избили
В Хабаровске журналиста издания RusnNews Сергея Плотникова накануне вывезли в лес и избили. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.
Журналиста задержали около его дома, он не выходил на связь больше трех часов. По словам Плотникова, его похитили семь человек в масках. Журналист рассказал, что его везли за пределы Хабаровска в наручниках, он лежал на полу, а в лесу ему стреляли под ноги. Плотников предположил, что это были силовики.
Журналист отметил, что планирует подавать заявление в правоохранительные органы из-за произошедшего. Он сообщил, что по крайней мере некоторых из похитителей сможет узнать.
Ранее журналиста Newsader Алексея Филимонова оштрафовали на 10 тысяч рублей. Его признали виновным в участии в протестах, хотя он занимался освещением акции.
Напомним, в Хабаровске начались протесты в июле из-за ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которому вменяют организацию убийств бизнесменов в середине 2000-х. Сейчас он находится в московском СИЗО «Лефортово», свою вину Фургал не признает. Врио главы края после отставки Фургала стал Михаил Дегтярев, который до этого занимал должность депутата Госдумы, протестующие выступили против его назначения.
В прошлую субботу силовики впервые за три месяца разогнали протестующих, впоследствии были возбуждены уголовные дела. Дегтярев заявил, что силовики действовали «профессионально, в соответствии с регламентами и самое главное — в соответствии с законом».