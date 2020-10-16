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Хроника необъявленной волны. Как Москва и регионы России переживают новый пик COVID-19

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№ 114 от 16 октября 2020

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Правительство сделало 31 декабря 2021 года выходным днем для россиян

Общество129

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В 2021 году 31 декабря будет для россиян выходным днем. График нерабочих дней следующего года подписал премьер Михаил Мишустин.

«В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно», — говорится в сообщении правительства.

Ряд других выходных правительство тоже решило перенести. Всего в 2021 году в России будет семь праздничных периодов:

  • с 1 по 10 января (10 дней – с пятницы по воскресенье),
  • с 21 по 23 февраля (3 дня – с воскресенья по вторник),
  • с 6 по 8 марта (3 дня – с субботы по понедельник),
  • с 1 по 3 мая (3 дня – с субботы по понедельник),
  • с 8 по 10 мая (3 дня – с субботы по понедельник),
  • с 12 по 14 июня (3 дня – с субботы по понедельник),
  • с 4 по 7 ноября (4 дня – с четверга по воскресенье).

В этом году, как и в прошлом, 31 декабря официально считается рабочим днем. Однако в 2019 году главы некоторых регионов все же сделали по своей инициативе 31 декабря выходным.

Теги:
правительство, выходной, em

Хабаровский журналист рассказал, что его вывезли в лес и избили

Общество350

350
 

В Хабаровске журналиста издания RusnNews Сергея Плотникова накануне вывезли в лес и избили. Об этом сообщается в телеграм-канале издания. 

Журналиста задержали около его дома, он не выходил на связь больше трех часов. По словам Плотникова, его похитили семь человек в масках. Журналист рассказал, что его везли за пределы Хабаровска в наручниках, он лежал на полу, а в лесу ему стреляли под ноги. Плотников предположил, что это были силовики. 

Журналист отметил, что планирует подавать заявление в правоохранительные органы из-за произошедшего. Он сообщил, что по крайней мере некоторых из похитителей сможет узнать. 

Ранее журналиста Newsader Алексея Филимонова оштрафовали на 10 тысяч рублей. Его признали виновным в участии в протестах, хотя он занимался освещением акции. 

Напомним, в Хабаровске начались протесты в июле из-за ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которому вменяют организацию убийств бизнесменов в середине 2000-х. Сейчас он находится в московском СИЗО «Лефортово», свою вину Фургал не признает. Врио главы края после отставки Фургала стал Михаил Дегтярев, который до этого занимал должность депутата Госдумы, протестующие выступили против его назначения. 

В прошлую субботу силовики впервые за три месяца разогнали протестующих, впоследствии были возбуждены уголовные дела. Дегтярев заявил, что силовики действовали «профессионально, в соответствии с регламентами и самое главное — в соответствии с законом». 

Теги:
избиение, журналисты, хабаровск, em
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