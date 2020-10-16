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№ 114 от 16 октября 2020

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Хабаровский журналист рассказал, что его вывезли в лес и избили

Общество6

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В Хабаровске журналиста издания RusnNews Сергея Плотникова накануне вывезли в лес и избили. Об этом сообщается в телеграм-канале издания. 

Журналиста задержали около его дома, он не выходил на связь больше трех часов. По словам Плотникова, его похитили семь человек в масках. Журналист рассказал, что его везли за пределы Хабаровска в наручниках, он лежал на полу, а в лесу ему стреляли под ноги. Плотников предположил, что это были силовики. 

Журналист отметил, что планирует подавать заявление в правоохранительные органы из-за произошедшего. Он сообщил, что по крайней мере некоторых из похитителей сможет узнать. 

Ранее журналиста Newsader Алексея Филимонова оштрафовали на 10 тысяч рублей. Его признали виновным в участии в протестах, хотя он занимался освещением акции. 

Напомним, в Хабаровске начались протесты в июле из-за ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которому вменяют организацию убийств бизнесменов в середине 2000-х. Сейчас он находится в московском СИЗО «Лефортово», свою вину Фургал не признает. Врио главы края после отставки Фургала стал Михаил Дегтярев, который до этого занимал должность депутата Госдумы, протестующие выступили против его назначения. 

В прошлую субботу силовики впервые за три месяца разогнали протестующих, впоследствии были возбуждены уголовные дела. Дегтярев заявил, что силовики действовали «профессионально, в соответствии с регламентами и самое главное — в соответствии с законом». 

Теги:
избиение, журналисты, хабаровск, em
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