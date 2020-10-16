Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Хроника необъявленной волны. Как Москва и регионы России переживают новый пик COVID-19

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 114 от 16 октября 2020

Читать номер

Парламент Кыргызстана отменил режим ЧП в Бишкеке

Общество3

3
 

Парламент Кыргызстана (Жогорку Кенеш) отменил действие режима ЧП в Бишкеке. Об этом сообщается на его сайте. 

Решение об отмене ЧП в Бишкеке было принято на заседании. Депутаты проголосовали за него единогласно, отмечает Интерфакс. 

Накануне президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков объявил об уходе с поста. Премьер-министр страны Садыр Жапаров заявил, что полномочия главы государства теперь переходят к нему. Он отметил, что новые выборы в Жогорку Кенеш должны пройти не позже 10 января 2021 года, ЦИК страны уже назвал ориентировочную дату голосования — 20 декабря. 

Режим ЧП ввели в Бишкеке 9 октября для стабилизации ситуации из-за начавшихся в Кыргызстане протестов и столкновений с милицией. Они были связаны с фальсификациями на выборах в парламент. Из 16 партий преодолеть порог в 7% удалось лишь четырем политическим объединениям, три из которых — проправительственные. Оппозиция потребовала аннулировать результаты, вскоре ЦИК признал выборы недействительными.

Теги:
парламент, кыргызстан, em

Что произошло за ночь 16 октября. Коротко

Общество1 241

1 241
 
  • В МИД Нидерландов вызвали посла России из-за того, что Москва отказалась участвовать в консультациях по катастрофе Boeing на Украине в июле 2014 года. Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что там «не исключают никаких вариантов для установления истины, достижения справедливости и привлечения виновных к ответственности».
  • Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков заявил, что на протестах силовики готовы применять спецсредства и табельное оружие, но это крайняя мера. «Это если уже невозможно выполнить поставленную задачу или защитить наших граждан, в том числе и сотрудников МВД, другим способом», — сказал он. По его словам, потерпевшими по уголовным делам об угрозах физического насилия стали 152 силовика.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспечит мирный переход власти в случае своего поражения на выборах. «Да, я обеспечу мирный переход власти. Но я хочу, чтобы это были честные выборы», — сказал он (цитата по РБК).
  • В Бишкеке отменили режим ЧП, введенный из-за протестов. Накануне президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков объявил об уходе со своего поста. Премьер-министр страны Садыр Жапаров заявил, что получил полномочия президента. Примерно через час он планирует обратиться к гражданам страны.
  • В Москве от коронавируса за последние сутки умерли еще 54 пациента. Общее число умерших от инфекции в столице достигло 5850 человек.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
москва, коронавирус, кыргызстан, нидерланды, беларусь, em
Больше интересного в вашей ленте
Что такого творилось в Содоме и Гоморре, что они стали синонимом греха?
Вы будете видеть меньше такого
Вы какой-то гений, если пройдете тест без ошибок или наберете хотя бы 9/10
Вы будете видеть меньше такого
Какой продукт содержит 82% ежедневной потребности в витамине D
Вы будете видеть меньше такого
Борат не виноват
Вы будете видеть меньше такого
Все знают, что я собираю сломанные зонтики. Покажу, в какую полезную и красивую вещь я их превращаю
Вы будете видеть меньше такого
Lada C — один из крутейших проектов Автоваза, который мог пойти в серию, еще в 2007 году!
Вы будете видеть меньше такого
Наконец-то увидел "танцующий мост" в Волгограде. Рассказываю, что за мост
Вы будете видеть меньше такого
Заливной яблочный пирог, который можно даже худеющим - много творога и мало муки.
Вы будете видеть меньше такого
6000 мАч, NFC, экран Super Amoled, 6/64 Гб и 4 камеры — самый удачный Samsung. Минус 2000 руб в «М.Видео»🔻
Вы будете видеть меньше такого
Тест: какой процент своей жизни вы уже прожили?
Вы будете видеть меньше такого
Козероги дождались на своей улице праздник. Он станет началом новой жизни. Что случится и порадует вас через пару дней
Вы будете видеть меньше такого
Давайте посмотрим, как Татьяна "Сумкина" собирает свои джинсовые шедевры (не побоюсь этого слова)
Вы будете видеть меньше такого
СМИ: Сын Аркадия Ротенберга попал в центр скандала в Италии
Вы будете видеть меньше такого
Салат «Киевский» — вкусный и оригинальный рецепт
Вы будете видеть меньше такого
Когда сажать озимый чеснок: две народные приметы
Вы будете видеть меньше такого
«Главный совет всем молодым людям». Мысли, к которым пришел Юрий Никулин на склоне лет
Вы будете видеть меньше такого
А вы знали, для чего именно предназначено это маленькое отверстие в классическом швейцарском ноже?
Вы будете видеть меньше такого
«Эту фотографию я никогда не видела»: дочь Веры Глаголевой опубликовала неизвестный снимок с обоими родителями из…
Вы будете видеть меньше такого
4 цвета, которые, по мнению Коко Шанель, никогда не выйдут из моды
Вы будете видеть меньше такого
А вы знали, почему на задней стороне некоторых дорогих рубашек есть петля и пуговица на воротнике?
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera