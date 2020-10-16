Парламент Кыргызстана отменил режим ЧП в Бишкеке

Парламент Кыргызстана (Жогорку Кенеш) отменил действие режима ЧП в Бишкеке. Об этом сообщается на его сайте.

Решение об отмене ЧП в Бишкеке было принято на заседании. Депутаты проголосовали за него единогласно, отмечает Интерфакс.

Накануне президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков объявил об уходе с поста. Премьер-министр страны Садыр Жапаров заявил, что полномочия главы государства теперь переходят к нему. Он отметил, что новые выборы в Жогорку Кенеш должны пройти не позже 10 января 2021 года, ЦИК страны уже назвал ориентировочную дату голосования — 20 декабря.

Режим ЧП ввели в Бишкеке 9 октября для стабилизации ситуации из-за начавшихся в Кыргызстане протестов и столкновений с милицией. Они были связаны с фальсификациями на выборах в парламент. Из 16 партий преодолеть порог в 7% удалось лишь четырем политическим объединениям, три из которых — проправительственные. Оппозиция потребовала аннулировать результаты, вскоре ЦИК признал выборы недействительными.