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№ 114 от 16 октября 2020Читать номер
Что произошло за ночь 16 октября. Коротко
Общество507
«Новая газета»редакция
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- В МИД Нидерландов вызвали посла России из-за того, что Москва отказалась участвовать в консультациях по катастрофе Boeing на Украине в июле 2014 года. Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что там «не исключают никаких вариантов для установления истины, достижения справедливости и привлечения виновных к ответственности».
- Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков заявил, что на протестах силовики готовы применять спецсредства и табельное оружие, но это крайняя мера. «Это если уже невозможно выполнить поставленную задачу или защитить наших граждан, в том числе и сотрудников МВД, другим способом», — сказал он. По его словам, потерпевшими по уголовным делам об угрозах физического насилия стали 152 силовика.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспечит мирный переход власти в случае своего поражения на выборах. «Да, я обеспечу мирный переход власти. Но я хочу, чтобы это были честные выборы», — сказал он (цитата по РБК).
- В Бишкеке отменили режим ЧП, введенный из-за протестов. Накануне президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков объявил об уходе со своего поста. Премьер-министр страны Садыр Жапаров заявил, что получил полномочия президента. Примерно через час он планирует обратиться к гражданам страны.
- В Москве от коронавируса за последние сутки умерли еще 54 пациента. Общее число умерших от инфекции в столице достигло 5850 человек.
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Теги:москва, коронавирус, кыргызстан, нидерланды, беларусь, em
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