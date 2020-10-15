«Открытые медиа»: семья Игоря Ляховца оплачивала адвокатов для других фигурантов дела Голунова

Семья главного обвиняемого по делу журналиста Ивана Голунова — бывшего оперативника из УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца — оплачивала услуги адвокатов для остальных фигурантов дела. Об этом узнали «Открытые медиа» из материалов дела в отношении Ляховца и его бывших подчиненных.

«Думал бы [бывший оперативник УВД по ЗАО Денис Коновалов] о своих детях, о своей жене, от адвоката бы не отказался. Потому что ему сказали, жене будет выплачиваться твоя зарплата. Тебе дали адвоката, который стоит 500 тысяч рублей в месяц, ну сиди ж и делай, что тебе положено делать. Веди себя прилично», — цитируют «Открытые медиа» разговор жены Ляховца.

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин подтвердил наличие этих материалов в деле.

При этом адвокат Ляховца Алексей Коврижкин информацию о том, что семья обвиняемого оплачивает услуги адвокатов, в разговоре с изданием отрицал. Адвокат Коновалова Юрий Чередник сообщил, что с семьей Ляховца вообще не знаком. Остальные адвокаты обвиняемых никак не прокомментировали материалы.

«Открытые медиа» обратили внимание на то, что спустя полгода после увольнения и за неделю до ареста Ляховец открыл ИП, а до инцидента с Голуновым снимал квартиру в элитном поселке «Заречье» при небольшой зарплате полицейского. По информации издания, квартира в этом месте сдается за 95-110 тысяч рублей в месяц. Жена Ляховца, по данным издания, владеет тремя фирмами в Краснодаре.

Иван Голунов после публикации «Открытых медиа» написал, что в августе 2019 года, вскоре после увольнения Ляховца, его жена купила загородный участок в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Там же, по данным Голунова, недвижимостью владеет бывший начальник Ляховца Андрей Щиров. Журналист также подсчитал общую сумму расходов семьи экс-полицейского на участок, квартиру и адвокатов и обнаружил, что Ляховцы могли потратить почти 22 млн рублей за прошедший год.

В разговоре об оплате адвокатов также участвовал Иван Берестень, который не проходит по делу Голунова.

Ранее Следственный комитет ужесточил обвинение бывшим полицейским, которые, по версии следствия, участвовали в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова. Роман Феофанов, Игорь Ляховец, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев с января остаются под стражей, а Дениса Коновалова в феврале отпустили под домашний арест после признания вины и показаний против своего бывшего начальника Игоря Ляховца.

Журналиста «Медузы» задержали в июне прошлого года по делу о наркотиках и отправили под домашний арест. Сам Голунов говорил, что запрещенные вещества ему подбросили. Спустя несколько дней журналиста освободили из-под домашнего ареста и его уголовное преследование прекратили.