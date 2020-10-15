Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанской армией под контроль еще шести сел в НКР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что войска взяли под контроль еще шесть сел в Нагорном Карабахе. Армия Карабаха не подтверждала сдачу территорий противнику.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью, которое РИА Новости провело параллельно с президентом Азербайджана, что ликвидированные в Чечне и Дагестане боевики могли быть террористами из Сирии, которых Турция отправила воевать в Карабах.

Карта военных действий в Карабахе / «Новая»

13 октября при перестрелке во время контртеррористической операции в Грозном погибли четверо предполагаемых боевиков. Ранее в Дагестане убили двух неизвестных после того, как они открыли огонь по полицейским. Их причастность к международным террористическим группам проверяется.

«Наша официальная позиция заключается в том, что никаких иностранных наемников у нас нет», — ответил Алиев на заявление.

Днем ранее Ильхам Алиев сообщил, что армия Азербайджана заняла восемь сел в Нагорном Карабахе.

Среди занятых населенных пунктов — Гарадаглы, Хатунбулаг, Гараколлу Физулинского района, села Булутан, Меликджанлы, Кемертюк, Теке и Тагасер Ходжавендского района. Армения не подтверждала передачу сел под контроль противника.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван сообщают о сотнях погибших и раненых, а также обвиняют друг друга в использовании наемных боевиков. Во время переговоров в Москве 10 октября Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня, однако спустя час после вступления режима в силу обвинили друг друга в его нарушении.