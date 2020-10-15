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№ 113 от 14 октября 2020Читать номер
Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанской армией под контроль еще шести сел в НКР
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что войска взяли под контроль еще шесть сел в Нагорном Карабахе. Армия Карабаха не подтверждала сдачу территорий противнику.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью, которое РИА Новости провело параллельно с президентом Азербайджана, что ликвидированные в Чечне и Дагестане боевики могли быть террористами из Сирии, которых Турция отправила воевать в Карабах.
13 октября при перестрелке во время контртеррористической операции в Грозном погибли четверо предполагаемых боевиков. Ранее в Дагестане убили двух неизвестных после того, как они открыли огонь по полицейским. Их причастность к международным террористическим группам проверяется.
«Наша официальная позиция заключается в том, что никаких иностранных наемников у нас нет», — ответил Алиев на заявление.
Днем ранее Ильхам Алиев сообщил, что армия Азербайджана заняла восемь сел в Нагорном Карабахе.
Среди занятых населенных пунктов — Гарадаглы, Хатунбулаг, Гараколлу Физулинского района, села Булутан, Меликджанлы, Кемертюк, Теке и Тагасер Ходжавендского района. Армения не подтверждала передачу сел под контроль противника.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван сообщают о сотнях погибших и раненых, а также обвиняют друг друга в использовании наемных боевиков. Во время переговоров в Москве 10 октября Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня, однако спустя час после вступления режима в силу обвинили друг друга в его нарушении.