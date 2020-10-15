Российский Netflix предложил для просмотра сериал «Легенды о Круге». На платформе недоступен контент без перевода на русский

Пользователи Netflix в России заметили расхождения между контентом российской и американской версиями. На это обратил внимание портал Medialeaks.

На российском Netflix отсутсвует сериал «Во все тяжкие», немецкий сериал Dark, а также мультсериалы «Ши-Ра и непобедимые принцессы», «Вселенная Стивена» и «Киро и эра чудесных зверей — они известны тем, что там присутствуют ЛГБТ-персонажи.

В западной версии сайта многим мультфильмам был проставлен рейтинг «6+». Однако в России онлайн-кинотеатры обязаны по закону устанавливать возрастное ограничение «18+» на контент с ЛГБТ-тематикой.

Однако отсутсвие доступа к мультсериалам объясняется тем, что фильмы и сериалы не доступны без перевода на русский язык или без русских субтиров. Для того, чтобы сериалы были доступны в библиотеке, необходимо поменять язык в настройках на английский.

Некоторые сериалы на российской версии Netflix переведены не слово в слово с английского названия. К примеру, сериал «How to sell drugs online (fast)» — буквально переводится как «Как продавать наркотики онлайн (быстро)» — в российском сегменте называется «Не пытайтесь это повторить». Проблемы с переводом возникли и с тегами контента — перевод многих из них также не совпал со словарным значением оригинала.

Однако на российском Netflix можно найти другие сериалы. Больше всего пользователей удивил сериал «Легенды о Круге» про звезду русского шансона Михаила Круга — автора и исполнителя песни «Владимирский централ». Кроме «Легенд о Круге» пользователи России могут посмотреть «Любит не любит», «Легенда №17», «Движение вверх», сериалы «Метод», «Мажор», «Эпидемия» и другие.

Netflix локализовал интерфейс для русскоговорящей аудитории в партнерстве с Национальной Медиа Группой (НМГ) 15 октября. На платформе стали возможны платежи в российской валюте. Стоимость подписки составляет от 599 до 999 рублей.

Если пользователь заходит на сайт сервиса через браузер и под российским IP, его автоматически перенаправляют на российский отдел сайта. НМГ, получившая контроль над российским Netflix, ранее заявляла, что на платформе появятся десятки российских фильмов и сериалов.