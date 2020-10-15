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№ 113 от 14 октября 2020Читать номер
Премьер Кыргызстана Садыр Жапаров заявил о получении полномочий президента
Премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров объявил о получении полномочий президента, передает «Интерфакс».
«Исаев сегодня написал заявление об отставке. Сегодня все обязанности главы государства полностью перешли ко мне», — сообщил Жапаров.
По его словам, спикер национального парламента Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента после ухода в отставку Сооронбая Жээнбекова.
Ранее президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков объявил об уходе со своего поста, потому что «никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе», и призвал нового премьер-министра Садыра Жапарова, а также других политиков увести своих протестующих сторонников из Бишкека.
Жээнбеков занимал свой пост с 2017 года, после ухода в отставку его обязанности должен был временно выполнять спикер парламента.
Ранее на фоне нестабильной ситуации в стране свой пост также покинул и премьер-министр Кубатбек Боронов: его кресло занял освобожденный в ходе беспорядков экс-депутат Садыр Жапаров, который отбывал срок в колонии по делу о захвате заложника.