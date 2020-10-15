SWR: Навальный с семьей переехал на юг Германии

Политик Алексей Навальный со своей семьей на время переехал в Ибах (район Вальдсхут на юге Германии), чтобы отдохнуть и продолжить восстановление после отравления веществом из группы «Новичок». Об этом сообщает местная радиостанция SWR со ссылкой на выступление бургомистра Хельмута Кайзера.

«Да, он отдыхает здесь со своей семьей. Почему он выбрал это место для отдыха? Потому что здесь красиво», — заявил он.

На официальной интернет-странице общины Ибаха бургомистр Кайзер сообщил, что «с этой недели в Ибахе находится вместе с семьей один отдыхающий, публичная персона, представляющая общественный интерес и требующая высокого уровня личной охраны» и добавил, что это обстоятельство приводит к усиленному контролю со стороны полиции.

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По информации SWR, в среду полиция объявила, что в Ибахе есть «человек с повышенными потребностями в защите». На месте заметили большое количество полицейских.

«Новой» не удалось получить оперативный комментарий от команды Фонда борьбы с коррупцией или представителей Навального.

После выхода из комы и выписки из «Шарите» — куда его смогли доставить лишь после долгих уговоров — Навальный проходил курс реабилитации в клинике и жил в гостинице с семьей. Он уже гулял в парке, мог подниматься на пятый этаж и даже пытался жонглировать вместе с терапевтом. Политик провел в берлинской клинике 32 дня, 24 из них — в реанимации. Его выписали из больницы 23 сентября.

В немецкую клинику политик попал 22 августа — через два дня после того, как ему стало плохо в самолете Томск-Москва. Независимые лаборатории Германии, Франции и Швеции заявили, что оппозиционера отравили боевым отравляющим веществом из группы «Новичок. Позже эти выводы подтвердили и эксперты Организации по запрещению химического оружия.

Москва же отрицает, что Навальный был отравлен. Уголовное дело по факту отравления политика и покушения на его жизнь в России до сих пор не заведено.