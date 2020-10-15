Спикер парламента Кипра ушел в отставку после скандала с «золотыми паспортами»

Председатель парламента Кипра Димитрис Силлурис объявил о своем решении уйти в отставку на фоне скандала о нарушениях при выдаче гражданства страны в обмен на инвестиции. Об этом сообщает кипрское издание Politis.

«Очевидное желание некоторых использовать вопрос в своих интересах для своих политических целей и планов, а также как предлог для нарушения работы законодательного собрания привели меня к решению подать заявление об отставке с поста председателя парламента, а также с поста депутата парламента», — заявил Силлурис.

Он также добавил, что если генеральный прокурор Кипра обратится в Верховный суд с просьбой о снятии с него парламентского иммунитета для того, чтобы начать расследование, Силлурис не намерен возражать против этого. Однако он уверил, что «не нарушал никаких законов при работе в парламенте».

Накануне, 14 октября, протестующие в Кипре требовали отставки спикера из-за масштабной коррупции. Они вышли на протесты после того, как телеканала «Аль-Джазира» опубликовал кадры скрытой камеры, где утверждается, что спикер парламента Кипра обещает поддержку китайскому инвестору, осужденному за отмывание денег.

13 октября правительство Кипра заявило, что отменяет программу, по которой предоставлялось гражданство страны в обмен на инвестиции. Действие программы прекратится с 1 ноября этого года.

Скандал вокруг выдачи «золотых паспортов» Кипра начался конце 2019 года. Тогда утверждалось, что в рамках программы получения гражданства в обмен на инвестиции кипрские документы получали также обвиняемые в преступлениях иностранцы, объявленные в международных розыск.

В ноябре 2019 года Кипр объявил, что аннулирует гражданство 26 иностранцев, которые получили свои «золотые паспорта». Местные СМИ рассказывали, что речь шла о девяти инвесторах и 17 членах их семей. Среди них в том числе девять россиян. В этом году представитель кипрского правительства Кириакос Кусиос заявил, что гражданства будут лишены семь человек.

Программа стартовала в 2014 году. Сначала Кипр выдавал паспорта за инвестиции от 2 млн евро, затем, после критики Евросоюза, планка была поднята до 2,5 млн.