Адвоката Виктора Бабарико и Марии Колесниковой лишили лицензии

Защитника кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико и представителя его штаба Марии Колесниковой Александра Пыльченко рекомендовали лишить адвокатской лицензии. Решение принято на заседании квалификационной комиссии Минюста, сообщает Tut.by.

Действие разрешения на работу закончится после того, как правозащитник получит письменное решение Минюста.

Более тридцати адвокатов пришли поддержать Александра Пыльченко к зданию Министерства юстиции.

7 октября защитнику Бабарико и Колесниковой выдали «уведомление о рассмотрении вопроса о прекращении действия лицензии». Такое решение связано с комментарием адвоката изданию Tut.by.

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Александр Пыльченко заявил, что генпрокурор Беларуси должен возбудить уголовные дела по фактам избиения мирных граждан, жестокого и бесчеловечного обращения с задержанными. Он подчеркнул, что Генпрокуратура должна отстранить от работы на время расследования министра внутренних дел, его заместителей и начальника ИВС.

Сейчас многие оппозиционеры или арестованы, или высланы за пределы Беларуси. Виктор Бабарико находится в СИЗО с 18 июня. Его обвиняют в неуплате налогов, отмывании денег и взяточничестве. Марию Колесникову арестовали по уголовному делу о «публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности». Международные организации связывают преследование оппозиционнерных деятелей с политическими причинами.