Единственный хоспис в Екатеринбурге снова перепрофилируют для лечения больных коронавирусом 

Единственный хоспис для онкологических больных в Екатеринбурге, где созданы условия, облегчающие их страдания, снова перепрофилируют для лечения зараженных коронавирусом. Об этом «Новой газете» сообщил бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом подтвердил эту информацию изданию 66.ru. Пациентов хосписа расселят по домам или другим медицинским учреждениям. За текущий год это происходит уже второй раз.

«Я считаю, что эта мера не вынужденная, абсолютно! — заявил бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, чей благотворительный фонд помогал ремонтировать паллиативное отделение. — У нас есть в городе и другие инфекционные больницы, которые можно использовать под коронавирус, их достаточно. А хоспис — единственный в городе».

В первый раз паллиативное отделение при ЦГБ № 2 перепрофилировали для лечения больных COVID-19 в апреле этого года. Чиновники тогда объясняли эту меру тем, что ранее отделение паллиативной помощи было инфекционным. «В здании есть газовая система оснащения кислородом и мельцеровские боксы, требование по наличию которых есть в рекомендациях по развертыванию инфекционного коечного фонда», — уточнял «Коммерсант».

12 августа хоспис возобновил свою работу в прежнем качестве, но не надолго.По сообщениям оперативного штаба, за последние сутки в Свердловской области выявлено 213 случаев коронавируса. Общее число зараженных в регионе достигло 31 974.

Елена Шукаева