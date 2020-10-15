Баскетболистке Елене Левченко продлили арест после 15 суток на Окрестина. Она рассказала о нечеловеческих условиях содержания

Белорусская баскетболистка Елена Левченко не вышла на свободу из ИВС на Окрестина после 15 суток заключения. Ей продлили арест на 72 часа по другому эпизоду. Новое дело рассматривает суд Ленинского района Минска, об этом сообщает Tut.by.

Левченко была задержана 30 сентября и арестована за «участие в несанкционированном мероприятии» (ч. 1 ст. 23.34 КоАП). По словам адвоката Андрея Мочалова, ей снова вменяют эту же статью.

Согласно протоколу, около 16:10 на проспекте Машерова она несла плакат «Народ — чемпион». Левченко своей вины не признавала: «Я гуляла целый день. Я не помню, где я была конкретно в конкретное время», — говорила она.

Левченко рассказала в суде о нечеловеческих условиях содержания на Окрестина: «Они угрожают моему здоровью. Конфисковали матрас и белье. Нет горячей воды. Не давали сходить в душ последние 13 дней. Отключили слив в туалете. Это рассадник бактерий […] Это угроза для здоровья», — сообщила баскетболистка.

Левченко находится в числе 830 спортсменов, которые выступили против насилия и фальсификаций на выборах президента Беларуси и подписались под соответствующим обращением. Она также посещала многие воскресные акции протеста в Беларуси.

Ранее брата биатлонистки и четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой Никиту Домрачева силой задержали как свидетеля жестких действий силовиков на протестах в Беларуси. Он говорил, что не участвовал в воскресных протестах 11 октября. Позже он зафиксировал многочисленные травмы (три шва на разбитой голове, синяки по всему телу).

Кадры с жестоким «задержанием» Домрачева стали появляться в социальных сетях белорусских спортсменов, посты сопровождаются словами: «Ненавижу ОМОН!».