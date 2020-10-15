Место утечки воздуха на МКС удалось обнаружить с помощью пакетика чая

Российские космонавты нашли предполагаемое место утечки воздуха в отсеке модуля «Звезда» Международной космической станции. Об этом рассказал член экипажа Анатолий Иванишин Центру управления полетами (ЦУП), трансляция велась на сайте NASA.

По словам Иванишина, камеры смогли зафиксировать направление движения чайного пакетика в невесомости. Оно показало, что место утечки воздуха может находиться в районе расположения аппаратуры широкополосной системы связи.

Иванишин уточнил, что члены экипажа взяли пакетик чая, приоткрыли люк в отсек модуля «Звезда», из которого мог утекать воздух, и зафиксировали, что пакетик тянется в сторону возможного места поломки.

Для устранения проблемы сотрудники ЦУП предложили космонавтам использовать скотч.

Космонавт Сергей Рыжиков ранее заявлял, что экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-17», который 14 октября вылетел на МКС, доставит дополнительное оборудование для поиска поломки и специальный материал для герметизации.

В сентябре 2019 года на МКС была обнаружена небольшая утечка воздуха. В августе 2020 года стало известно, что она находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда».

Ранее члены экипажа уже пытались заклеивать предполагаемое место трещины скотчем из-за повышения скорости утечки, но безуспешно. При этом давление в изолированном отсеке стало снижаться с одного миллиметра ртутного столба за восемь часов до семи миллиметров в час. Космонавты жаловались на постепенное повышение температуры в российском модуле. В Роскосмосе сообщили, что жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.