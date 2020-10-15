В Москве задержали восьмую участницу Pussy Riot за акцию с радужными флагами в день рождения Путина

В Москве полицейские задержали еще одну участницу Pussy Riot Марию Тимофееву. Об этом «Новой газете» рассказала участница группы Мария Алехина.

«Ее задержали у дома в 08:30. Мы до сих пор не можем ее найти. Объехали три ОВД», — рассказала Алехина «Новой».

Во всех ОВД сотрудники утверждают, что Тимофееву к ним не доставляли. Адвокаты заявили, что будут обращаться с заявлением о похищении человека.

Тимофеева — восьмая по счету участница группы Pussy Riot, которую силовики задерживают за участие в акции против гомофобии 7 октября. Полицейские уже задерживали Алана Леонгарда, Елизавету Дидерих, Василия Андрианова, Марию Алехину и Веронику Никульшину. На них составили протокол по ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения собрания).

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На активиста Темуужина Самбуудаваагийна, известного как Тим Бесцвет, составили протокол о повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Активисту Pussy Riot Александру Софееву назначили 30 суток ареста по этой статье.

7 октября, в день рождения президента России Владимира Путина, участники Pussy Riot вывесили радужные флаги на здании ФСБ на Лубянке, администрации президента, Верховном суде, министерстве культуры и ОВД по району Басманный. Участники акции потребовали легализовать однополые партнерства и провести расследование убийств и похищений геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в Чечне.