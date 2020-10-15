Кладбище в азербайджанском Тертере попало под обстрел. Три человека погибли

Азербайджанский город Тертер (330 км от Баку) попал под артиллерийский обстрел утром в четверг. Об этом сообщает корреспонедент «Дождя» Василий Полонский, ставший очевидцем событий.

Удары пришлись на местное кладбище в тот момент, когда там шла похоронная процессия, рассказал Полонский «Новой газете». Три мирных жителя погибли, еще трое ранены. Полонский предполагает, что удар был нанесен из систем залпового огня «Град». Точных данных об использованных типах вооружения нет.

Фото: «Дождь»

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Тертер обстреляла Армения.

«Армения прикрывается гуманитарным прекращением огня и проводит политику террора в отношении мирного населения. Азербайджан оставляет за собой право защищать своих мирных жителей», — написал он в твиттере.

Фото: «Дождь»

Ранее во время обстрелов города Шуши в Нагорном Карабахе пострадал собор Христа Всеспасителя, который был построен в XIX веке. На фоне продолжающихся боев и обстрелов со стороны Азербайджана из города Шуши, который расположен по соседству со Степанакертом, уехали 80% жителей. До начала боевых действий там жили около 5 тысяч человек.

За время боев армянские военные потеряли в боях как минимум 564 человека. Непризнанная НКР сообщает о гибели 32 мирных жителей.

С азербайджанской стороны за все время боевые действий погибли 43 мирных жителя, более 200 получили ранения (данные без учета обстрелов Тертера в четверг). Боевые потери армии Азербайджана не раскрываются.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван сообщают о сотнях погибших и раненых, а также обвиняют друг друга в использовании наемных боевиков. Во время переговоров в Москве 10 октября Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня, однако спустя час после вступления режима в силу обвинили друг друга в его нарушении.