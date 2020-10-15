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№ 113 от 14 октября 2020

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ФСБ отчиталась об уничтожении двух террористов, готовивших теракты в Волгограде. Задержания прошли также в Москве, Питере, Уфе и Майкопе

Общество17

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ФСБ отчиталась о нейтрализации двух членов ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации агентства, они планировали теракты в Волгограде, их деятельность «координировали с территории Сирии». Членами ячейки были выходцы одной из стран Центрально-Азиатского региона.

Следователи заявили, что нашли огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к СВУ, религиозную литературу и карту Волгограда, где, по мнению силовиков, были отмечены места планируемых террористических атак.

В ЦОС также сообщили, что задержали и других участников межрегиональной ячейки в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Майкопе и Волгограде. В отношении них принимаются процессуальные решения».

Теги:
фсб, волгоград, теракт , ng

Евросоюз ввел санкции против Пригожина из-за присутствия «ЧВК Вагнера» в Ливии

Политика967

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Евросоюз ввел персональные санкции против бизнесмена, «повара Путина» Евгения Пригожина. Он вошел в санкционный список в связи с деятельностью «ЧВК Вагнера» в Ливии. Это следует из публикации в официальном журнале ЕС.

«„ЧВК Вагнера“ неоднократно нарушала оружейное эмбарго в Ливии, введенное Советом Безопасности ООН», — объясняется в журнале Евросоюза. Отмечается, что нарушения включают в себя, в частности, поставку оружия в Ливию и и размещение там наемников для поддержки Ливийской национальной армии (ЛНА). 

«ЧВК Вагнера», как утверждают в ЕС,  участвовала в нескольких военных операциях против Правительства национального согласия, одобренного ООН, тем самым способствуя разрушению стабильности в Ливии и подрыву мирного процесса.

Впервые о присутствии в Ливии бойцов «ЧВК Вагнера», которая связана с российским олигархом Евгением Пригожиным, стало известно два года назад. СМИ утверждали, что боевики не только занимаются обучением солдат армии фельдмаршала ЛНА Халифы Хафтара, но и участвуют в боевых действиях. В начале этого года президент Владимир Путин допустил наличие в стране наемников из России, добавив, что они «не представляют интересы российского государства».

Российский МИД неоднократно отрицал присутствие наемников «ЧВК Вагнера» в регионе. При этом в ЛНА Хафтара признавали, что «небольшое число россиян» помогают им с обслуживанием оружия. О присутствии российских бойцов в Ливии говорил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Теги:
ng, чвк вагнера, чвк, пригожин
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