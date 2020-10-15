ФСБ отчиталась об уничтожении двух террористов, готовивших теракты в Волгограде. Задержания прошли также в Москве, Питере, Уфе и Майкопе

ФСБ отчиталась о нейтрализации двух членов ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации агентства, они планировали теракты в Волгограде, их деятельность «координировали с территории Сирии». Членами ячейки были выходцы одной из стран Центрально-Азиатского региона.

Следователи заявили, что нашли огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к СВУ, религиозную литературу и карту Волгограда, где, по мнению силовиков, были отмечены места планируемых террористических атак.

В ЦОС также сообщили, что задержали и других участников межрегиональной ячейки в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Майкопе и Волгограде. В отношении них принимаются процессуальные решения».