Евросоюз ввел санкции против Пригожина из-за присутствия «ЧВК Вагнера» в Ливии

Евросоюз ввел персональные санкции против бизнесмена, «повара Путина» Евгения Пригожина. Он вошел в санкционный список в связи с деятельностью «ЧВК Вагнера» в Ливии. Это следует из публикации в официальном журнале ЕС.

«„ЧВК Вагнера“ неоднократно нарушала оружейное эмбарго в Ливии, введенное Советом Безопасности ООН», — объясняется в журнале Евросоюза. Отмечается, что нарушения включают в себя, в частности, поставку оружия в Ливию и и размещение там наемников для поддержки Ливийской национальной армии (ЛНА).

«ЧВК Вагнера», как утверждают в ЕС, участвовала в нескольких военных операциях против Правительства национального согласия, одобренного ООН, тем самым способствуя разрушению стабильности в Ливии и подрыву мирного процесса.

Впервые о присутствии в Ливии бойцов «ЧВК Вагнера», которая связана с российским олигархом Евгением Пригожиным, стало известно два года назад. СМИ утверждали, что боевики не только занимаются обучением солдат армии фельдмаршала ЛНА Халифы Хафтара, но и участвуют в боевых действиях. В начале этого года президент Владимир Путин допустил наличие в стране наемников из России, добавив, что они «не представляют интересы российского государства».

Российский МИД неоднократно отрицал присутствие наемников «ЧВК Вагнера» в регионе. При этом в ЛНА Хафтара признавали, что «небольшое число россиян» помогают им с обслуживанием оружия. О присутствии российских бойцов в Ливии говорил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.