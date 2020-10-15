Россия вышла из консультационной группы по поводу крушения MH17 в Украине

МИД России заявил о невозможности дальнейшего участия России в консультациях с Австралией и Нидерландами по вопросам, связанным с авиакатастрофой рейса МН17 в Украине.

«Австралия и Нидерланды и не стремились разобраться в том, что в действительности произошло летом 2014 года, а были нацелены лишь на то, чтобы добиться от России признания вины и получения компенсаций для родственников погибших», — посчитали в МИД.

Там назвали жалобу Нидерландов, поданную в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России, «ударом» по российско-нидерландским отношениям и «демонстрацией Гаагой твердого намерения вопреки здравому смыслу продолжить порочный путь одностороннего возложения ответственности за случившееся в небе над Донбассом на Россию».

МИД также сообщил, что намерен продолжить взаимодействие с «компетентными органами» Нидерландов, однако делать они это будут «уже в других форматах».

ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России по делу о крушении малайзийского Boeing в июле 2020 года. Дело передано в Страсбургский суд, чтобы добиться «истины, справедливости и подотчетности» для всех 298 жертв, заявляли тогда Нидерланды.

В начале февраля 2020 года национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о сбитом Boeing — Олегу Пулатову (по кличке Гюрза), Игорю Стрелкову (Гиркину), Сергею Дубинскому (по кличке Хмурый) и Леониду Харченко (по кличке Крот).

Пассажирский самолет Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом МН17 сбили над Донбассом в июле 2014 года в 35 километрах от границы с Россией. В результате погибли все находившиеся на борту 298 человек. Объединенная следственная группа считает, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», прибывшим в Донбасс из России. Москва же неоднократно отрицала причастность к катастрофе.