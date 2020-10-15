ЕС ввел санкции против российских чиновников по делу об отравлении Навального

Европейский союз ввел санкции против российских чиновников, которые могут быть причастны к отравлению политика Алексея Навального. Список опубликован на сайте Совета ЕС.

В черном списке оказались директор ФСБ Александр Бортников, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и два заместителя министра обороны — Павел Попов и Алексей Криворучко.

обновление 13:30 Вслед за ЕС санкции против российских чиновников ввела Великобритания.

В ЕС объяснили появление в черном списке именно этих лиц. Так, Ярин попал туда за работу в группе администрации президента по дискредитации Навального и слежке за ним. Бортников — за участие ФСБ в операции по отравлению политика, Кириенко — за «оказание поддержки» совершившим преступление, Попов и Криворучко — за работу в Минобороны и помощь организаторам атаки, а Меняйло — за содействие преступникам в Сибирском федеральном округе, на территории которого оппозиционер впал в кому. Институт органической химии и технологии попал под ограничения «из-за невыполнения своей обязанности по уничтожению запасов химического оружия».

Сам Навальный ранее неоднократно называл главу ФСБ Бортникова в числе тех немногих людей в России, кто мог бы организовать его отравление ядом из группы «Новичок». Криворучко в 2014 году стал фигурантом расследования Фонда борьбы с коррупцией.

Всем фигурантам списка ЕС запретит въезд на территорию содружества, их европейские активы заморозят. К санкциям против российских чиновников присоединится и Норвегия, которая в Евросоюз не входит. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства этой страны Ине Эриксен Серейде.

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Таким образом, Евросоюз поддержал предложение Франции и Германии о введении санкций против России из-за дела Навального. Это случилось после того, как Организации по запрещению химоружия подтвердила отравление Навального веществом из группы «Новичок». До этого правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории сообщили о наличии этого яда в пробах Навального. Россия отравление политика отрицает.