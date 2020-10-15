Собянин ввел QR-коды для посетителей ночных клубов

Власти Москвы обязали работников и посетителей ночных клубов и баров, открытых с 00:00 до 06:00, с 19 октября регистрироваться по телефону для посещения заведения. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Посетители будут должны просканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер.

«Разумеется, сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса. — заметил мэр. — Однако в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19», — уверил он.

Это не единственное ограничение, введенное в столице из-за распространения COVID-19. Накануне, 14 октября, Собянин отправил школьников 6-11 классов на ближайшие две недели на дистанционный режим обучения «для улучшения ситуации с COVID-19». При этом ученики 1-5 классов возобновляют обучение в очном режиме.

Также, по словам Собянина, для проведения уроков в школы будут временно приглашены студенты и выпускники педагогических вузов.

Власти Москвы также обязали предприятия с 5 октября перевести на удаленку 30% сотрудников и всех старше 65 лет, а затем приостановили действие льготных проездных для пенсионеров, школьников и людей с хроническими заболеваниями на фоне роста числа заразившихся коронавирусом.

Городские власти обязали все предприятия и организации города ежедневно отчитываться о переводе не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы. Работодателям нужно будет отправить в мэрию номера телефонов, транспортных карт и машин работающих из дома сотрудников. Компаниям, которые такие сведения не предоставят, пригрозили штрафом и даже временным закрытием.