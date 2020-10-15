В Германии усилили коронавирусные ограничения. В некоторых городах вводится комендантский час

Федеральное правительство Германии и правительства федеральных земель ужесточают меры по борьбе с COVID-19 в городах, где фиксируется наибольшее количество заболеваний. Об этом сообщает немецкий Spiegel.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр согласовали единые правила противодействия COVID-19. К ним относятся обязательное ношение масок и ограничение по проведению мероприятий. Там, где количество новых случаев заражения не превышает 35, ограничение по количеству участников мероприятия составит 25 человек. При 50 новых случаях заражения коронавирусом на 100 000 жителей этот показатель составит 10 человек.

Также, если в городе количество новых заражений составляет 50 человек на 100 000 жителей и более, то вводится комендантский час для предприятий общественного питания (23:00). Бары и клубы при этом будут закрыты. Власти призвали всех жителей избегать ненужных поездок внутри Германии.

По данным Института Роберта Коха, в четверг в Германии зарегистрировали 6 638 новых случаях заражения COVID-19 — суточный присост составил около 1,5 тыс. человек. Этот показатель сравним с показателями новых случаев заражения коронавирусом в Германии в конце марта.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон также объявил о новых ограничительных мерах в связи с наступлением «второй волны» коронавируса. Макрон объявил о введении комендантского часа в парижском регионе Иль-де-Франс и в 8 крупных метрополиях: Гренобль, Лилль, Лион, Руан, Тулуза, Сент-Этьен, Экс-ан-Прованс-Марсель, Монпелье. Кроме того, президент сообщил о «пороге численности» для частных собраний.