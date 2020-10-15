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№ 113 от 14 октября 2020

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«Я не держусь за власть»: президент Кыргызстана подал в отставку 

Политика825

825
 

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков объявил об уходе со своего поста. Его заявление об отставке публикует пресс-служба.

«Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника. Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан», — пояснил он свое решение.

Жээнбеков отметил, что «никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе», и призвал нового премьер-министра Садыра Жапарова, а также других политиков увести своих протестующих сторонников из Бишкека.

Жээнбеков занимал свой пост с 2017 года, теперь его обязанности будет временно выполнять спикер парламента. После начала массовых протестов, вызванных фальсификациями на выборах в парламент, представители президента несколько раз говорили о его готовности уйти в отставку. Ранее на фоне нестабильной ситуации в стране свой пост также покинул и премьер-министр Кубатбек Боронов: его кресло занял освобожденный в ходе беспорядков экс-депутат Садыр Жапаров, который отбывал срок в колонии по делу о захвате заложника.

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Теги:
sn, отставка, президент, кыргызстан
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